La Fórmula 1 se encamina hacia una modificación importante en el formato de sus Grandes Premios para la temporada 2027. La Comisión de la categoría acordó reducir la distancia estándar de las carreras de los actuales 305 kilómetros a 290, una medida relacionada con los cambios previstos para las unidades de potencia.

La decisión fue tomada durante la tercera reunión de la Comisión de Fórmula 1 de 2026, realizada el lunes 21 de septiembre en las oficinas de la FIA en Londres y encabezada por Nikolas Tombazis, director de Monoplazas de la Federación Internacional del Automóvil, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1.

La reducción será de aproximadamente dos o tres vueltas dependiendo de la extensión de cada circuito. Según comunicó oficialmente la FIA, el cambio está vinculado con los ajustes que tendrán las unidades de potencia y el flujo de combustible desde 2027.

El objetivo técnico es adaptar la duración de las competencias al nuevo funcionamiento de los motores sin recurrir a depósitos de combustible de mayor capacidad y, en consecuencia, evitar modificaciones adicionales que incrementen el peso y el costo de los monoplazas. Medios especializados también vincularon la medida con el nuevo equilibrio entre la potencia del motor de combustión y el sistema eléctrico.

Por otro lado, cambiará la normativa para las carreras interrumpidas por lluvia, accidentes u otras circunstancias. Desde 2027 se establecerá previamente una hora límite para finalizar la actividad y desaparecerá el actual límite de tres horas contado desde el comienzo de la prueba, incluyendo las interrupciones. Sin embargo, continuará vigente el máximo de dos horas de carrera efectiva.

Además, la Comisión acordó brindar mayor flexibilidad para prolongar las sesiones de entrenamientos libres cuando sufran interrupciones y eliminar la homologación obligatoria de las cajas de cambio. Según la FIA, este último punto busca conservar la libertad de desarrollo de los proveedores.

Los cambios todavía tienen un paso pendiente. Las modificaciones acordadas por la Comisión deben ser aprobadas por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA antes de incorporarse definitivamente al reglamento.

La temporada 2027, en tanto, ya cuenta con un calendario confirmado de 24 Grandes Premios en 22 países. Portugal y Turquía regresarán al campeonato y el número de fines de semana con formato Sprint aumentará a diez. La actividad comenzará en Baréin entre el 12 y el 14 de marzo y finalizará en Abu Dabi del 10 al 12 de diciembre.