Un adolescente de 15 años fue trasladado a sede policial en Villa Cañás luego de un procedimiento originado por una presunta conducción peligrosa y un intento de evasión de controles de tránsito.

Según informó oficialmente la Policía, el operativo comenzó cuando el Centro de Monitoreo Municipal alertó sobre dos motocicletas que circulaban por la zona urbana y cuyos conductores intentaban evitar a personal de Tránsito.

Efectivos de la Comisaría 6ª localizaron uno de los rodados en la zona de avenida 51 y calle 58 y dieron la voz de alto. De acuerdo con el parte policial, el conductor no acató la indicación y continuó la marcha.

Durante esa maniobra, la motocicleta impactó contra el guardabarros delantero de un móvil policial y provocó daños materiales.

En el rodado circulaban dos adolescentes: el conductor, de 15 años, y un acompañante de 16. Ambos fueron identificados y sometidos a una requisa preventiva, sin que se encontraran elementos considerados de peligrosidad.

La Comisaría 6ª intervino en el procedimiento registrado en avenida 51 y calle 58.

El joven que conducía fue trasladado posteriormente a la Comisaría 6ª y examinado en el SAMCo de Villa Cañás, donde no se constataron lesiones.

La Fiscalía de Menores tomó intervención y dispuso notificar al adolescente por daños, conducción peligrosa y resistencia a la autoridad.

También ordenó realizar las pericias correspondientes sobre el móvil policial y la motocicleta involucrada. Una vez concluidas esas actuaciones, el rodado deberá ser remitido al corralón municipal.

Hasta el momento no se informaron nuevas medidas dentro de la causa.