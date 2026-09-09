Encuesta: 75% recortó gastos y 60% no puede ahorrar

Una encuesta nacional de QSocial Big Data reveló que el 75% de los consultados tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y que seis de cada diez aseguraron no tener capacidad de ahorro. Al mismo tiempo, el 59% respondió que considera que la Argentina está peor que cuando comenzó el gobierno de Javier Milei.

El relevamiento QMonitor fue realizado entre el 7 y el 26 de agosto mediante un cuestionario online autogestionado sobre 1.645 casos. La consultora informó un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales.

Según el estudio, el 55% evaluó negativamente la situación actual del país, seis puntos por encima de la medición previa. Además, el 48% calificó de manera negativa la situación económica nacional.

Los principales indicadores aparecen cuando el estudio consulta sobre la economía cotidiana. El 75% dijo haber reducido gastos para poder llegar a fin de mes, mientras que el 60% manifestó que actualmente no puede ahorrar.

Además, el 44% respondió que sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas y el 63% consideró que, con el rumbo económico actual, personas en una situación similar a la propia terminan perjudicadas.

Las expectativas también forman parte del relevamiento. Un 47% considera que la inflación podría aumentar durante los próximos meses y el 36% estima probable perder su empleo en el próximo semestre. Se trata, en ambos casos, de percepciones y expectativas de los encuestados y no de proyecciones económicas o laborales oficiales.

Por otro lado, otros datos del mismo QMonitor muestran un panorama con algunos matices. La aprobación de la gestión nacional se ubicó alrededor del 35% y registró una leve recuperación, mientras la desaprobación retrocedió respecto de meses anteriores. También mejoraron algunos indicadores vinculados con la evaluación de la economía personal.

En este marco, el estudio detectó movimientos dentro del electorado que acompañó a Milei en 2023. Según QSocial, el 31% de quienes afirmaron haberlo votado en la primera vuelta presidencial actualmente desaprueba su gestión. La consultora calcula que ese segmento equivale aproximadamente al 12% del electorado.

El relevamiento ofrece así una fotografía de las percepciones sociales en agosto, con dificultades concretas declaradas por una parte importante de los hogares y una evaluación mayoritariamente negativa de la situación nacional. Sin embargo, los resultados no permiten proyectar de manera automática su impacto electoral, especialmente cuando todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027.