Atlético Tucumán se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina después de eliminar a Independiente Rivadavia, campeón defensor del certamen, en una definición que se resolvió desde los doce pasos. Tras empatar 1-1 durante los 90 minutos, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni se impuso 3-2 en los penales en el estadio Eduardo Gallardón de Los Andes, en Lomas de Zamora.

El encuentro tuvo uno de sus puntos centrales sobre el cierre de la primera etapa. Después de una revisión mediante VAR, el árbitro Jorge Baliño sancionó una mano de Luciano Vallejo dentro del área. Álex Arce ejecutó el penal y convirtió el 1-0 para Independiente Rivadavia.

La resolución generó reclamos del conjunto tucumano y fue uno de los episodios analizados luego del encuentro. La discusión estuvo centrada en la posición del brazo del defensor. El dato confirmado es que Baliño revisó personalmente la jugada y mantuvo la decisión de sancionar la infracción. Diferentes coberturas periodísticas calificaron la acción como polémica, aunque esa consideración corresponde al análisis de la jugada.

Durante el segundo tiempo, Atlético Tucumán buscó adelantar sus líneas mientras Independiente Rivadavia intentó administrar la ventaja. El resultado se mantuvo hasta el tiempo agregado, cuando Lautaro Godoy envió un centro al área y Alexis Canelo apareció de cabeza para establecer el 1-1 a los 90+2 minutos.

Sin tiempo para modificar nuevamente el marcador, la clasificación se trasladó a los penales.

Allí apareció Luis Ingolotti. El arquero de Atlético Tucumán contuvo los disparos de Iván Villalba, Alex Vigo y Álex Arce. Por otro lado, Nicolás Bolcato detuvo la ejecución de Clever Ferreira, pero las tres intervenciones del arquero del Decano terminaron inclinando la serie por 3-2.

De esta manera, Independiente Rivadavia terminó su participación y no podrá defender el título conseguido en la edición anterior. Atlético Tucumán, en tanto, volvió a instalarse entre los cuatro mejores de la competencia después de nueve años: su anterior semifinal había sido en 2017, temporada en la que posteriormente alcanzó la final.

En este marco, el equipo de Falcioni deberá esperar para conocer a su próximo rival. El lugar restante de esa llave saldrá del encuentro entre Estudiantes de La Plata y Platense.