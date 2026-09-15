Valve abrió el período de reservas de Steam Frame, su nuevo dispositivo de realidad virtual, y confirmó los precios con los que buscará ingresar nuevamente al mercado de los visores. La versión de 256 GB costará 1.049 euros, mientras que el modelo con 1 TB de almacenamiento llegará a 1.279 euros.

El registro ya se encuentra habilitado y permanecerá abierto hasta el jueves 17 de septiembre. La compañía comenzará a habilitar las compras el viernes 18 mediante un sistema que no estará determinado por el orden en el que se hayan anotado los interesados.

Una vez cerrado el período de inscripción, Valve realizará una selección aleatoria para establecer el orden de acceso al stock disponible. Los usuarios elegidos recibirán una notificación que les permitirá completar la compra, mientras que el resto permanecerá en una lista de espera.

Según explicó la compañía, el mecanismo busca distribuir las primeras unidades y reducir la incidencia de sistemas automatizados y revendedores durante el lanzamiento.

Steam Frame llegará en dos configuraciones de almacenamiento. Además del dispositivo y sus controles, ambos modelos incluirán una copia de Half-Life: Alyx, uno de los principales títulos de realidad virtual desarrollados por Valve.

Una de las características centrales del equipo será su funcionamiento híbrido. El visor podrá utilizarse de forma autónoma gracias a su hardware interno y a una versión de SteamOS preparada para el dispositivo. Por otro lado, también permitirá transmitir juegos desde una computadora mediante conexión inalámbrica.

Esta segunda modalidad permitirá ejecutar títulos de realidad virtual que demanden una mayor capacidad de procesamiento, además de juegos tradicionales de PC proyectados dentro de una pantalla virtual.

Entre sus tecnologías, el equipo incorpora seguimiento ocular y transmisión foveada. El sistema detecta hacia dónde dirige la mirada el usuario y concentra la mayor calidad de imagen en ese sector, mientras reduce la cantidad de información procesada en las zonas periféricas.

Además, Valve incorporó conectividad inalámbrica específica para el streaming desde PC y mantiene la posibilidad de utilizar la red Wi-Fi del usuario para mejorar la estabilidad de la conexión.

Uno de los aspectos particulares del lanzamiento es que la fuente de alimentación no estará incluida dentro de la caja. Steam Frame podrá utilizar cargadores USB-C compatibles de 45 W, mientras que Valve ofrecerá su propio cargador como accesorio separado.

El lanzamiento coloca nuevamente a Valve dentro de un segmento donde actualmente compiten alternativas como Meta Quest. El precio será uno de los principales factores a observar una vez que el dispositivo llegue a los usuarios, especialmente frente a modelos que se comercializan por valores inferiores.

El viernes 18 de septiembre comenzará así la primera etapa comercial de Steam Frame, con una disponibilidad que dependerá del stock y del lugar ocupado por cada usuario dentro del sistema de reservas.