Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados este sábado por la noche con una ceremonia realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, que combinó deporte, música, danza y representaciones vinculadas con la historia y la identidad provincial.

La apertura reunió a las delegaciones de 15 países que participarán de la competencia y contó con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes deportivos, atletas y entrenadores. Los Juegos tendrán actividad en Rosario, Santa Fe y Rafaela y convocarán a más de 4.000 deportistas.

Respecto de la convocatoria, distintas publicaciones estimaron una presencia cercana a las 250 mil personas, aunque otros medios elevaron la cifra hasta las 300 mil. Al no existir hasta el momento un conteo independiente conocido, el número debe considerarse una estimación.

La ceremonia comenzó con una puesta artística que recorrió diferentes etapas de la historia santafesina, desde los pueblos originarios y las corrientes inmigratorias hasta la producción agropecuaria y el desarrollo industrial. El río Paraná fue uno de los elementos centrales del relato escénico.

Además, Abel Pintos interpretó el Himno Nacional Argentino, mientras que Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Luck Ra, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán participaron de distintos segmentos musicales.

Posteriormente desfilaron las delegaciones internacionales. Argentina cerró ese tramo con Sofía Cairo y Rubén Rézola como abanderados.

El presidente de la Organización Deportiva Suramericana, Mario Moccia, destacó el carácter integrador del certamen y pidió a los atletas competir respetando a sus rivales. Más tarde se realizaron las promesas de deportistas, entrenadores y jueces.

El gobernador Maximiliano Pullaro tuvo a su cargo la declaración formal de apertura. En su discurso puso el foco en las obras de infraestructura realizadas para la competencia y sostuvo que esas instalaciones permanecerán como legado para la práctica deportiva.

Uno de los momentos finales fue el recorrido del Fuego Suramericano. La exintegrante de Las Leonas Luciana Aymar fue la encargada de encender el pebetero, según confirmaron distintas coberturas nacionales.

La actividad deportiva comenzó este domingo y continuará hasta el 26 de septiembre. Rosario, Santa Fe y Rafaela serán las sedes de una competencia que incluye 43 deportes y 60 disciplinas.