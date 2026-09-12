River consiguió una victoria sobre el final ante Atlético Tucumán y se impuso por 2-1 este sábado en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Thiago Almada apareció en tiempo de descuento para definir un encuentro que el conjunto local había conseguido empatar pocos minutos antes.

El desarrollo quedó condicionado desde el comienzo. A los 12 minutos del primer tiempo, Franco Nicola fue expulsado por una infracción sobre Lucas Martínez Quarta y Atlético Tucumán quedó con diez jugadores. El árbitro Andrés Gariano mostró la tarjeta roja directa y la decisión fue respaldada desde el VAR.

River aprovechó la superioridad numérica y consiguió ponerse en ventaja. A los 22 minutos, una combinación colectiva terminó con la aparición de Tobías Andrada, quien definió para establecer el 1-0.

A partir de allí, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio tuvo mayor control de la pelota e intentó ampliar la diferencia. Sin embargo, no pudo trasladar ese dominio al marcador y mantuvo con posibilidades a Atlético Tucumán.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscó sostenerse en partido pese a jugar gran parte del encuentro con un futbolista menos. Además, el entrenador del Decano fue expulsado durante el complemento.

Cuando restaban pocos minutos, el local encontró el empate. Clever Ferreira se impuso de cabeza dentro del área y convirtió el 1-1, resultado que parecía encaminar el partido hacia la igualdad.

River, sin embargo, volvió a atacar en los minutos finales. Ya en tiempo de descuento, Lucas Beltrán participó de la acción que terminó en los pies de Thiago Almada. El mediocampista definió de derecha dentro del área y estableció el 2-1 definitivo.

El gol desató el festejo del equipo visitante y permitió que River sumara su tercera victoria consecutiva desde la llegada de Ponzio al cuerpo técnico.

Con los tres puntos obtenidos en Tucumán, River alcanzó las 13 unidades y quedó quinto en la Zona B. Atlético Tucumán tiene la misma cantidad de puntos y ocupa el sexto lugar.

En la próxima fecha, River recibirá a Huracán, mientras que Atlético Tucumán deberá visitar a Aldosivi. El resultado mantiene a ambos equipos dentro de la pelea por ingresar a los playoffs del Clausura.