La cuestión Malvinas volvió al centro de la agenda del gobierno de Javier Milei luego de la cadena nacional en la que anunció medidas contra empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el área en disputa. La decisión abrió un nuevo escenario político interno y externo, mientras la Casa Rosada analiza los próximos pasos.

Según el análisis publicado por Infobae, dentro del oficialismo consideran que la iniciativa permitió recuperar protagonismo en la conversación pública luego de semanas marcadas por indicadores económicos negativos. La nota señala que sectores políticos del Gobierno buscaban avanzar con medidas destinadas a recomponer ingresos y actividad, aunque finalmente prevaleció la postura de mantener el rumbo económico actual.

Uno de los puntos de discusión es la situación económica. El texto menciona caídas en sectores como industria y construcción, además de dificultades relacionadas con empleo, consumo e ingresos. En este marco, sectores del oficialismo evalúan distintas alternativas, aunque desde Economía sostienen que no habrá modificaciones centrales al programa vigente.

Por otro lado, la agenda internacional también quedó atravesada por la nueva posición sobre Malvinas. El presidente tiene previsto un posible viaje a Londres, una visita que, de concretarse, estaría condicionada por el nuevo escenario diplomático generado alrededor del reclamo argentino de soberanía.

La disputa por los recursos hidrocarburíferos en la zona es uno de los ejes centrales. El Gobierno argentino sostiene que las actividades desarrolladas sin autorización nacional afectan sus derechos soberanos, mientras empresas vinculadas al proyecto Sea Lion argumentan que cuentan con permisos otorgados por las autoridades de las islas y respaldo británico.

Además, la cuestión política interna continúa siendo un factor relevante. Dentro de La Libertad Avanza existen diferencias sobre la estrategia electoral, los acuerdos con otros espacios y la relación con el Congreso. La discusión sobre reformas electorales y negociaciones con aliados forma parte del escenario previo a los próximos comicios.

En este contexto, el Gobierno deberá definir si la agenda Malvinas se transforma en un eje permanente de gestión o si funciona principalmente como una iniciativa política puntual. También deberá responder a los desafíos económicos y legislativos que condicionan su segundo tramo de administración.