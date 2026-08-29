La influencer Valentina Salcedo denunció públicamente haber sido atacada en las inmediaciones de La Bombonera antes del partido que Boca Juniors disputó frente a Lanús y señaló a personas vinculadas con Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano del presidente del club, Juan Román Riquelme.

Según el relato que publicó a través de historias de Instagram, Salcedo caminaba hacia el estadio junto a dos amigas cuando habría sido interceptada por cuatro mujeres. La joven sostuvo que recibió un golpe en el rostro, fue tomada de los cabellos y posteriormente pateada mientras se encontraba en el piso. También afirmó que una de las agresoras llevaba un arma blanca. Estos detalles corresponden, hasta el momento, a su versión de lo sucedido.

En sus publicaciones, Salcedo señaló especialmente a Ezequiel Benvenutto, a quien presentó como una persona cercana a Cristian Riquelme, y sostuvo que habría sido quien envió a las mujeres. Esa acusación constituye una versión no confirmada y no se conocen hasta ahora elementos judiciales que establezcan esa responsabilidad.

Además, la influencer afirmó que anteriormente habría recibido amenazas a través de terceros y también mencionó a Cristian Riquelme. Sobre Juan Román Riquelme, presidente de Boca, realizó cuestionamientos por lo ocurrido, aunque no lo acusó de haber intervenido directamente en el supuesto ataque.

La denuncia tuvo posteriormente otra derivación. Pablo Carrozza, periodista y pareja de Salcedo, comunicó que los hechos habían sido denunciados formalmente ante las autoridades y que se habían presentado elementos para avanzar con una investigación. TN también informó sobre esa manifestación pública de Carrozza.

Según Salcedo, después del primer episodio observó personas que supuestamente la aguardaban en distintos sectores cercanos al estadio. Por ese motivo decidió no ingresar a La Bombonera, mientras que las dos amigas que la acompañaban sí presenciaron el encuentro.

El episodio ocurrió en la previa del partido en el que Boca derrotó 1-0 a Lanús.

En este marco, la principal cautela pasa por diferenciar la existencia de la denuncia de las responsabilidades que allí se atribuyen. La acusación pública de Salcedo fue difundida por numerosos medios, pero hasta ahora no trascendieron conclusiones oficiales de una investigación que permitan determinar cómo ocurrió el episodio ni quiénes participaron.

Además, en las publicaciones periodísticas consultadas este sábado no se registró una respuesta pública de Cristian Riquelme, Ezequiel Benvenutto o Boca Juniors sobre las acusaciones.

La eventual intervención judicial será ahora la instancia que podrá establecer la existencia de pruebas, reconstruir lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.