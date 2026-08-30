Moria Casán volvió a referirse a las controversias generadas por su serie biográfica de Netflix, luego de que familiares de Luis Vadalá, Jorge Porcel y Gerardo Sofovich manifestaran diferentes cuestionamientos sobre la forma en que esas figuras fueron incorporadas a la ficción.

En diálogo con el periodista Nahuel Saa para Primicias Ya, la actriz respondió con su habitual estilo a las consultas sobre los reclamos y aseguró: “Tengo las tres ‘e’: exonerada, envaselinada y elevada”. También sostuvo que se siente respaldada por haber realizado la producción junto a Netflix, aunque esa afirmación constituye su posición personal y no determina el eventual alcance jurídico de los planteos.

La serie Moria fue estrenada mundialmente el 14 de agosto. La ficción reconstruye diferentes etapas de la trayectoria personal y profesional de Casán y cuenta con Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretándola en distintas épocas. Durante la semana del 17 al 23 de agosto se ubicó en el quinto puesto del ranking global de Netflix entre las producciones de habla no inglesa, con 2,2 millones de visualizaciones.

Uno de los principales cuestionamientos surgió de Ingrid Vadalá, hija de Luis Vadalá. Según explicó públicamente, considera que algunos pasajes de la ficción presentan a su padre de una manera alejada de la realidad, principalmente en escenas relacionadas con el consumo de drogas. La familia anunció que avanzaría legalmente contra la producción y la plataforma.

Por otro lado, Jorge Porcel Jr. planteó un reclamo diferente. Según manifestó, su objeción central no está relacionada con la caracterización artística de Jorge Porcel, sino con la utilización de su nombre y figura sin el resarcimiento que considera correspondiente como heredero. Distintos medios informaron etapas diferentes del planteo —desde negociaciones y mediación hasta la posibilidad de una demanda—, por lo que el estado judicial exacto no puede determinarse únicamente a partir de las declaraciones públicas disponibles.

Gustavo Sofovich también expresó reparos respecto de la incorporación de Gerardo Sofovich. Sin embargo, su postura presentó diferencias con los otros casos: señaló que no se habría opuesto a autorizar la utilización del nombre de su padre y cuestionó principalmente el espacio que recibió en el relato.

En este marco, Casán también fue consultada por una declaración atribuida a Sofía Gala, según la cual lo mostrado sobre Vadalá habría sido “muy liviano”. La actriz respondió que respaldaba lo expresado por su hija. Esa declaración, sin embargo, representa una versión de las protagonistas y no permite confirmar por sí misma los episodios recreados en la ficción.

Las controversias podrían continuar en el plano mediático y, eventualmente, judicial, mientras la serie mantiene presencia entre las producciones más vistas de Netflix.