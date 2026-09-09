Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años. El periodista se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había ingresado el martes por un cuadro respiratorio. La información sobre su fallecimiento fue confirmada por su familia y comunicada durante las primeras horas de la mañana por distintos medios nacionales.

Gelblung había atravesado durante 2026 diferentes complicaciones de salud que derivaron en sucesivas hospitalizaciones. En abril sufrió una descompensación y debió ser sometido a una intervención en la que le colocaron stents. Posteriormente permaneció varias semanas internado luego de atravesar una trombosis en el tobillo y otras complicaciones.

A pesar de esos episodios, continuó vinculado a su actividad profesional y regresó en distintas oportunidades a la radio y la televisión después de recibir el alta médica. Incluso durante los últimos meses había mantenido presencia en medios y trabajaba en nuevos proyectos.

Nacido el 7 de febrero de 1944 en Buenos Aires, Samuel Gelblung desarrolló una carrera de más de cinco décadas. Sus primeros pasos estuvieron vinculados con la prensa gráfica y Editorial Atlántida. Con el paso de los años ocupó funciones editoriales, realizó coberturas internacionales y amplió su actividad hacia la radio y la televisión.

En la pantalla chica alcanzó una fuerte notoriedad durante la década de 1990 con “Memoria”, ciclo que combinaba investigaciones, policiales, entrevistas, archivos y temas de fuerte repercusión pública. El formato instaló una manera particular de abordar la actualidad televisiva y también generó cuestionamientos por algunos de sus tratamientos periodísticos.

Además, estuvo al frente de programas como “Hola Chiche”, “70.20.HOY” y “Chiche en vivo”, y participó en “Polémica en el bar”. Su recorrido también incluyó emisoras radiales y canales de noticias.

Su carrera estuvo atravesada tanto por investigaciones y coberturas de alto impacto como por controversias públicas. El periodista mantuvo discusiones con dirigentes políticos, integrantes del espectáculo y otras figuras de los medios, dentro de un estilo de entrevistas caracterizado por la pregunta directa y la confrontación.

En este marco, su muerte cierra una extensa etapa dentro de la radio, la televisión y el periodismo gráfico argentino. Durante más de medio siglo ocupó distintos lugares dentro de los medios y se mantuvo activo hasta los últimos meses de su vida.