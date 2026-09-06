La previa del clásico rosarino tuvo un capítulo particular antes del ingreso de los equipos al campo de juego. Newell’s arribó al Gigante de Arroyito en un micro intervenido con distintas inscripciones contra Rosario Central, mientras varios futbolistas llevaban banderas que posteriormente también aparecieron dentro del vestuario visitante.

Las imágenes del traslado comenzaron a circular durante las horas previas al encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El plantel había partido desde el predio de Bella Vista, donde simpatizantes rojinegros acompañaron la salida hacia el estadio de Central.

Entre los mensajes que pudieron observarse en el ómnibus apareció la frase “Acá salí campeón”, una referencia al Torneo Metropolitano de 1974, cuya definición constituye uno de los episodios históricos de la rivalidad rosarina. También fue escrita la expresión “4B”, utilizada por los hinchas de Newell’s como cargada hacia su clásico adversario.

Además, durante el recorrido se pudo observar a integrantes del plantel portando diferentes banderas y participando de los cánticos dentro del vehículo.

La escena continuó una vez que la delegación ingresó al estadio. En el vestuario visitante fue desplegada una bandera que mostraba el dibujo de un parlante tachado. El mensaje formó parte de una acusación habitual de sectores vinculados a Newell’s respecto de un supuesto uso de sonido amplificado en el estadio de Rosario Central.

Ese señalamiento debe considerarse una versión no confirmada, ya que las fuentes consultadas no aportan elementos independientes que permitan comprobar esa acusación. El hecho verificable es la exhibición de la bandera dentro del vestuario rojinegro.

Por otro lado, desde las tribunas locales también hubo una puesta en escena antes del partido. Papelitos, banderas y bengalas formaron parte del recibimiento de Rosario Central cuando el equipo ingresó al terreno de juego.

Finalmente, el clima generado durante la previa tuvo continuidad en un encuentro con diferentes cruces entre futbolistas. Central se puso en ventaja con un gol de Gastón Ávila, pero Newell’s consiguió el empate en tiempo adicional a través de Matías Cóccaro. El tanto fue inicialmente invalidado por posición adelantada y posteriormente convalidado mediante la intervención del VAR. El clásico terminó 1-1.