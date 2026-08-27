Studebaker cayó ante Rivadavia en el debut del Regional

Studebaker comenzó con una derrota su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El equipo de Villa Cañás cayó este jueves por 1 a 0 frente a Sportivo Rivadavia, en el estadio El Coloso de calle Sarmiento de Venado Tuerto, en el primer partido de ambos dentro de la competencia.

El único gol llegó a los 7 minutos del segundo tiempo. Davor Kresic avanzó por el sector derecho y envió un centro al área que Tadeo Rodríguez conectó de cabeza para superar a Daivick Pacheco y establecer la diferencia que se mantendría hasta el final.

Durante el primer tiempo, Rivadavia tuvo mayor cantidad de aproximaciones, según la crónica del encuentro. El local intentó principalmente por los costados y obligó en diferentes oportunidades a intervenir a la última línea del conjunto cañaseño.

Studebaker consiguió su primera llegada clara a los 31 minutos, cuando Federico Fernández remató y Elías Oro controló en dos tiempos. Además, minutos después, Matías Moreira habilitó a Román Cugnoflis por derecha y la jugada terminó con un centro despejado por la defensa local.

El descanso llegó sin goles, pero el desarrollo volvió a inclinarse hacia Rivadavia en el comienzo del complemento. A los siete minutos apareció la conexión entre Kresic y Rodríguez que terminó definiendo el partido.

Con la ventaja, el conjunto venadense tuvo posibilidades de ampliar. Rodríguez volvió a aparecer mediante el juego aéreo, mientras que Jonatan Varela generó acciones por el sector derecho. Pacheco respondió en algunas de esas oportunidades y permitió que Studebaker se mantuviera a un gol de distancia.

Por otro lado, al Verde le costó generar situaciones frente al arco de Oro. La última posibilidad llegó sobre el cierre, después de un tiro libre enviado al área. El arquero rechazó con los puños y Tomás Gómez tomó la segunda pelota, aunque su remate terminó por encima del travesaño.

El 1-0 terminó siendo definitivo y dejó a Rivadavia con los primeros tres puntos de la zona. Para Studebaker, conducido por Javier Osella, el resultado obliga a recuperar terreno en una fase corta, donde cada partido puede tener incidencia directa sobre la clasificación.

El conjunto de Villa Cañás deberá ahora analizar el funcionamiento mostrado en Venado Tuerto y preparar su próxima presentación, con el objetivo de sumar sus primeros puntos y mantenerse en carrera dentro de la Zona 4 de la Región Litoral Sur.