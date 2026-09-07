La diputada provincial Sofía Galnares presentó la experiencia de la laguna El Hinojo de Venado Tuerto durante el I Congreso de Relaciones Internacionales del Litoral, realizado del 2 al 4 de septiembre en la Universidad Católica de Santa Fe.

La participación de la legisladora formó parte del conversatorio denominado “Internacionalización de ciudades intermedias. El caso de la laguna El Hinojo de Venado Tuerto”, incluido oficialmente dentro del programa académico del encuentro. El Congreso fue organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política y el Observatorio de Política Internacional de la UCSF.

Durante su presentación, Galnares repasó el proceso que derivó en la protección del humedal y las gestiones realizadas para incorporar cooperación técnica y financiamiento internacional.

El Hinojo se encuentra a unos 12 kilómetros del área urbana de Venado Tuerto y comprende alrededor de 489 hectáreas, con unas 220 hectáreas de espejo de agua permanente. Además, forma parte del sistema hídrico de la región y constituye un hábitat para diferentes especies de flora y fauna.

Uno de los antecedentes centrales ocurrió en 2017, cuando el predio fue declarado Reserva Natural de Usos Múltiples mediante la Ordenanza Nº 4918/17. Posteriormente comenzaron distintas acciones destinadas a generar un plan de manejo y turismo sostenible.

En este marco, Venado Tuerto accedió a cooperación a través del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, con participación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. También se desarrollaron intercambios técnicos con Costa Rica y Chile.

Por otro lado, el proyecto avanzó posteriormente hacia una instancia vinculada con la Agencia Francesa de Desarrollo. En 2024, una delegación visitó la laguna para evaluar su prefactibilidad y la Provincia confirmó un esquema de financiamiento internacional destinado a proyectos de biodiversidad y turismo.

Entre las intervenciones proyectadas figuran senderos para avistaje, un muelle, un espacio educativo y servicios de bajo impacto ambiental. Según la información difundida por Galnares, el estudio de impacto ambiental y social ya está finalizado y existen recursos para avanzar con las obras. El comienzo de ese estudio fue confirmado en marzo de 2025, aunque su finalización y el detalle actualizado del financiamiento específico constituyen, por el momento, una versión no confirmada mediante documentación pública reciente.

La legisladora también recordó la presentación del caso en el Smart City Expo World Congress de Barcelona de 2025, donde fue seleccionada como expositora entre más de 400 postulaciones internacionales.

El próximo paso estará condicionado por la ejecución administrativa y ambiental de las obras previstas y por la definición de los plazos de intervención dentro de la reserva.