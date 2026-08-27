La cuarta fecha del Torneo Clausura Pre-Federal 2026 de la Asociación Venadense de Básquet se disputará este viernes 28 de agosto con cuatro encuentros que comenzarán a las 21:30 y una tabla que, después de tres presentaciones, tiene a tres equipos compartiendo el primer puesto.

Olimpia BBC, Centenario y Argentino de Firmat acumulan 6 puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de partidos. Detrás aparece Deportivo Atenas con 5, seguido por Firmat Foot Ball Club con 4. Ciudad de Venado Tuerto, Atlético Elortondo y Sportsman de Villa Cañás completan las posiciones con 3 unidades.

El principal atractivo de la jornada estará en Venado Tuerto. Olimpia recibirá a Centenario desde las 21:30 en el estadio Olimpia, en una nueva edición del clásico y con ambos equipos llegando invictos. El encuentro ya figuraba desde la publicación del fixture como uno de los clásicos centrales de la primera rueda. Olimpia, además, afronta el Clausura después de haber obtenido cuatro campeonatos consecutivos en la competencia regional.

En Elortondo, Atlético recibirá a Argentino en la Fortaleza Roja. El equipo firmatense tendrá la posibilidad de defender su condición de puntero, mientras que el local intentará conseguir su primera victoria en el campeonato.

La situación de Atlético presenta, además, un capítulo pendiente. El club realizó una presentación formal ante la Asociación Venadense por su derrota oficial 69-68 frente a Atenas, al considerar que un lanzamiento de Emiliano Joya computado finalmente como doble debió ser considerado triple. Atlético sostiene que esa situación habría llevado el encuentro a un suplementario. Hasta el momento no se informó una resolución definitiva y el 69-68 continúa siendo el resultado oficial.

El principal atractivo de la jornada estará en Venado Tuerto. Olimpia recibirá a Centenario desde las 21:30 en el estadio Olimpia, en una nueva edición del clásico y con ambos equipos llegando invictos. El encuentro ya figuraba desde la publicación del fixture como uno de los clásicos centrales de la primera rueda. Olimpia, además, afronta el Clausura después de haber obtenido cuatro campeonatos consecutivos en la competencia regional.

En Elortondo, Atlético recibirá a Argentino en la Fortaleza Roja. El equipo firmatense tendrá la posibilidad de defender su condición de puntero, mientras que el local intentará conseguir su primera victoria en el campeonato.

La situación de Atlético presenta, además, un capítulo pendiente. El club realizó una presentación formal ante la Asociación Venadense por su derrota oficial 69-68 frente a Atenas, al considerar que un lanzamiento de Emiliano Joya computado finalmente como doble debió ser considerado triple. Atlético sostiene que esa situación habría llevado el encuentro a un suplementario. Hasta el momento no se informó una resolución definitiva y el 69-68 continúa siendo el resultado oficial.

Por otro lado, Firmat FBC recibirá a Deportivo Atenas en La Caldera. Los dos llegan ubicados en la zona intermedia de la clasificación: Atenas suma 5 puntos y Firmat tiene 4, por lo que el resultado tendrá incidencia directa en la pelea por acercarse al grupo de arriba.

Finalmente, Sportsman de Villa Cañás visitará a Club Ciudad en el estadio Giocondo Semprini. Ambos tienen 3 unidades y todavía no registran triunfos en el Clausura, por lo que uno de los dos podría conseguir este viernes su primera victoria.

Con una competencia prevista a 14 fechas, todos contra todos y con partidos de ida y vuelta, la cuarta jornada comenzará a darle mayor forma a una tabla que todavía mantiene escasas diferencias.

La programación completa:

Atlético Elortondo vs. Argentino — Fortaleza Roja — 21:30

Olimpia BBC vs. Centenario — Estadio Olimpia — 21:30

Firmat FBC vs. Atenas — La Caldera — 21:30

Club Ciudad vs. Sportsman — Giocondo Semprini — 21:30

Palabras clave: Asociación Venadense de Básquet, Torneo Clausura, Olimpia, Centenario, Sportsman