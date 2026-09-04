Juan Fernando Quintero confirmó que su etapa en la Selección Colombia llegó a su fin. A los 33 años, el actual futbolista de Independiente Medellín explicó que tomó la decisión después de la eliminación ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 y que ya se la había comunicado al entrenador Néstor Lorenzo y a sus compañeros.

El mediocampista habló del tema durante una entrevista con Win Sports y señaló que la frustración provocada por el último Mundial tuvo un peso importante. Según explicó, entendió que había llegado el momento de correrse para permitir la aparición de otros futbolistas dentro del seleccionado.

“Le dije al entrenador que daba un paso al costado porque sentí que llegó mi momento tras la frustración del Mundial”, manifestó Quintero. Además, remarcó que su determinación no estuvo vinculada con un problema con el cuerpo técnico. Sobre Lorenzo, sostuvo que mantiene una relación de afecto y reconocimiento.

La decisión había comenzado a tomar forma inmediatamente después del encuentro ante Suiza. Colombia empató 0-0 luego de 120 minutos y quedó eliminada en la definición por penales. Al finalizar aquel partido, Quintero habló sobre quienes continuarían en el seleccionado y planteó la necesidad de llevar al equipo a un nuevo nivel, declaraciones que ya habían abierto interrogantes sobre su continuidad.

De esta manera, termina un recorrido iniciado en octubre de 2012. Quintero disputó 53 encuentros con la selección mayor, convirtió seis goles y entregó 12 asistencias, según registros coincidentes de Opta y diferentes medios colombianos. Además, estuvo presente en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y la edición de 2026.

Entre sus momentos destacados aparecen sus goles mundialistas frente a Costa de Marfil en Brasil 2014 y Japón en Rusia 2018. En este último partido convirtió un recordado tiro libre por debajo de la barrera. También formó parte del seleccionado que alcanzó la final de la Copa América 2024.

Por otro lado, la salida abre una nueva etapa para el equipo conducido por Lorenzo. Con el Mundial 2030 como horizonte de largo plazo, Colombia deberá administrar progresivamente el recambio de futbolistas que integraron buena parte del último ciclo.

Quintero, mientras tanto, continuará su carrera profesional en Independiente Medellín. Su decisión afecta exclusivamente a la selección y no implica su retiro del fútbol.