Un hombre de 43 años identificado como Diego M. fue condenado a 11 años y seis meses de prisión por amenazas, violación de domicilio, portación indebida de arma de fuego y tentativa de homicidio calificado contra un efectivo policial en Villa Cañás.

La sentencia fue impuesta por el juez Adrián Godoy durante un procedimiento abreviado realizado en los tribunales de Venado Tuerto. La fiscal Débora Valentín intervino en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los hechos que derivaron en la condena ocurrieron durante la madrugada del sábado 29 de marzo de 2025.

Según reconstruyó la Fiscalía, horas antes la expareja del condenado había dejado la vivienda que compartía con él. Minutos antes de las 2 de la madrugada, el hombre se dirigió hasta la casa de sus exsuegros e ingresó sin autorización.

En ese lugar, de acuerdo con la acusación, amenazó de muerte a su expareja y a los padres de la mujer.

Posteriormente, siempre según lo expuesto por la fiscal Valentín, se trasladó hasta otro domicilio donde residían amigos de la víctima y también los amenazó.

Ante esa situación, familiares de la mujer se comunicaron con el 911. Tres efectivos de la Policía de Santa Fe concurrieron entonces hasta la vivienda de los exsuegros del acusado.

El hombre regresó posteriormente al lugar a bordo de una camioneta y llevaba una escopeta calibre 16. La Fiscalía sostuvo que descendió del vehículo, cargó el arma y se posicionó para efectuar un disparo.

Los policías le indicaron que bajara la escopeta. Sin embargo, según la reconstrucción presentada en la audiencia, efectuó un disparo hacia uno de los agentes.

La conducta fue encuadrada judicialmente como tentativa de homicidio calificado por tratarse la víctima de un integrante de una fuerza de seguridad y por haberse utilizado un arma de fuego.

Además, Diego M. fue responsabilizado por dos hechos de amenazas, violación de domicilio y portación indebida de arma de fuego.

El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado. El condenado admitió expresamente su responsabilidad por los hechos atribuidos por la Fiscalía y, junto con su abogado defensor, aceptó las calificaciones legales, el monto de la pena y la modalidad utilizada para cerrar el proceso.

Por otro lado, las víctimas fueron informadas sobre los términos del acuerdo y manifestaron su conformidad con lo resuelto.

De esta manera, la Justicia estableció una pena de cumplimiento efectivo de 11 años y seis meses de prisión por los distintos episodios registrados aquella madrugada en Villa Cañás.