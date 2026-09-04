La clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 volvió a modificarse casi tres meses después de la carrera. La Corte Internacional de Apelación de la FIA aceptó los recursos de McLaren y Red Bull y restableció las dos penalizaciones de cinco segundos que Pierre Gasly había recibido por exceso de velocidad en el pit lane. De esta manera, el francés pasó nuevamente del tercer al séptimo puesto e Isack Hadjar recuperó el último lugar del podio.

La carrera se disputó el 7 de junio y Gasly cruzó la meta tercero. Durante la competencia, el sistema oficial registró al Alpine número 10 a 60,1 y 60,4 kilómetros por hora en un sector de boxes en el que regía un máximo de 60 km/h. Por esas dos infracciones recibió sendas penalizaciones de cinco segundos, que inicialmente lo hicieron retroceder hasta la séptima posición.

Sin embargo, Alpine presentó un pedido de revisión y aportó elementos relacionados con las mediciones utilizadas por el sistema de cronometraje. El 12 de junio, los comisarios aceptaron el planteo y anularon las dos sanciones. En ese momento, Gasly recuperó oficialmente el tercer puesto. Formula One Management reconoció posteriormente que existía una discrepancia en la medición de la distancia utilizada para calcular la velocidad en ese sector.

McLaren y Red Bull no estuvieron de acuerdo con aquella resolución y recurrieron a la Corte Internacional de Apelación. Uno de sus principales argumentos fue que otros pilotos habían cumplido penalizaciones durante la carrera utilizando el mismo parámetro oficial, por lo que aplicar posteriormente un criterio diferente únicamente a Gasly podía vulnerar el principio de igualdad deportiva.

Luego de la audiencia realizada el 25 de agosto en París, el tribunal determinó que durante el Gran Premio había existido un parámetro común para todos los participantes y concluyó que las sanciones originales debían mantenerse. Por ese motivo, ordenó modificar nuevamente la clasificación y los puntos correspondientes al campeonato.

Así, Hadjar recuperó el tercer lugar, mientras que Oscar Piastri ascendió al cuarto, Liam Lawson al quinto y Arvid Lindblad al sexto. Gasly quedó séptimo. La modificación también tiene impacto en la pelea de Constructores: Alpine pierde nueve puntos y Racing Bulls suma cuatro adicionales, ampliando de tres a 16 unidades la diferencia entre ambos equipos.

Alpine expresó su desacuerdo con la resolución y reiteró que, según sus propios análisis, Gasly no superó el límite de velocidad. No obstante, confirmó que acepta el fallo. Por otro lado, Flavio Briatore cuestionó públicamente la independencia de uno de los integrantes del tribunal por una supuesta relación previa con McLaren. Esa afirmación corresponde a la posición del dirigente y, hasta el momento, no aparece acreditada como hecho en la resolución publicada por la FIA.

La resolución cierra, en principio, una controversia que atravesó tres clasificaciones diferentes desde la carrera de Mónaco y que terminó teniendo consecuencias tanto para Gasly como para Alpine en los campeonatos de pilotos y constructores.