Real Betis y Real Madrid protagonizarán este viernes 4 de septiembre uno de los partidos destacados de la cuarta fecha de LaLiga 2026/27. El encuentro se disputará en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, desde las 16:00 de Argentina, con dos equipos que tuvieron diferentes resultados en la última jornada.

El conjunto madrileño llega con puntaje ideal después de ganar sus primeros tres compromisos del campeonato. Bajo la conducción de José Mourinho, el Real Madrid suma nueve unidades y viene de vencer 4-0 al Málaga, resultado que le permitió sostenerse entre los principales equipos de la clasificación.

Betis, por su parte, comenzó la temporada con dos triunfos consecutivos, pero sufrió su primera derrota en la tercera jornada. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini cayó 5-2 frente a Levante y quedó con seis puntos.

Un duelo con figuras en ataque

Uno de los principales focos estará puesto en el potencial ofensivo del conjunto visitante. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham aparecen entre los principales nombres del Real Madrid para afrontar el compromiso en Sevilla.

Del lado del Betis, la tarea colectiva tendrá relevancia ante un rival que mostró capacidad goleadora durante las primeras fechas. Marc Bartra aparece como uno de los referentes de la defensa, mientras que Marc Roca y el uruguayo Facundo Bernal son alternativas en el mediocampo.

Las formaciones definitivas, sin embargo, todavía deben ser oficializadas por ambos entrenadores. Por ese motivo, cualquier alineación difundida durante la previa debe considerarse probable hasta que los clubes comuniquen los equipos titulares.

El último antecedente terminó empatado

Betis y Real Madrid ya se enfrentaron en La Cartuja durante 2026. El antecedente más reciente corresponde al 24 de abril, por la recta final de LaLiga 2025/26.

Aquella noche, el conjunto madrileño se adelantó con un gol de Vinícius Júnior durante el primer tiempo. Betis consiguió igualarlo sobre el cierre mediante Héctor Bellerín y el encuentro terminó 1-1.

El nuevo cruce encuentra a ambos clubes en otra etapa deportiva, con Mourinho al frente del Real Madrid y Pellegrini nuevamente conduciendo al conjunto sevillano.

Horario y dónde verlo en Argentina

Betis-Real Madrid comenzará este viernes a las 16:00 de Argentina en el Estadio de La Cartuja. La transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ Plan Premium.

El resultado puede tener incidencia directa en la parte alta de la clasificación: Real Madrid buscará extender su comienzo perfecto, mientras que Betis intentará recuperarse inmediatamente de su primera caída del campeonato.