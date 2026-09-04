Daniel Bertoni volverá a involucrarse directamente en la vida institucional de Independiente. El histórico delantero del Rojo anunciará el próximo lunes su candidatura a presidente del club, en un escenario político que comienza a tomar forma de cara a las elecciones que deberán celebrarse antes de finalizar 2026.

El exfutbolista, de 71 años, estará vinculado a la agrupación Auténticos Rojos, según anticiparon diferentes informaciones periodísticas. El espacio confirmó en su plataforma institucional que participará del proceso electoral de este año, aunque el lanzamiento formal de Bertoni todavía deberá concretarse.

Su nombre tiene un peso específico dentro de la historia deportiva de la institución. Fue parte del equipo que conquistó tres Copas Libertadores consecutivas entre 1973 y 1975, ganó la Copa Intercontinental de 1973 y posteriormente integró la Selección Argentina campeona del mundo en 1978. Además, tuvo una breve experiencia como entrenador del Rojo en 2004, después del fallecimiento de José Omar Pastoriza: dirigió 16 encuentros, con cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas.

La aparición de Bertoni suma un nuevo protagonista a un mapa electoral que todavía está en construcción. Luciano Nakis ya trabaja en su postulación desde Lista Roja y confirmó el acompañamiento de Sergio “Kun” Agüero a su proyecto. El alcance definitivo de la participación del exdelantero dependerá de la conformación formal de la lista.

Por otro lado, Gastón Gaudio mantiene abierta la posibilidad de competir. El extenista explicó recientemente que pretende cerrar la llegada de un director deportivo y conseguir patrocinadores antes de confirmar definitivamente su candidatura.

En el oficialismo, en tanto, todavía no existe una confirmación pública sobre una eventual candidatura de Néstor Grindetti para continuar al frente de la institución.

Otro punto pendiente es el calendario. Mientras algunas versiones mencionaron noviembre y otras diciembre, la fecha definitiva de los comicios todavía no fue comunicada oficialmente. El estatuto de Independiente contempla durante septiembre del año electoral una Asamblea Especial destinada, entre otros puntos, a integrar la Comisión Electoral.

En este marco, el lanzamiento del lunes permitirá conocer no solamente la candidatura de Bertoni sino también quiénes integrarán su equipo, cuáles serán las principales propuestas y qué diagnóstico realiza el espacio sobre la situación económica, deportiva e institucional de Independiente. Hasta entonces, esas definiciones permanecen pendientes.