La capacitación laboral y el acompañamiento a quienes buscan desarrollar un emprendimiento continúan siendo dos de los ejes de trabajo de la Dirección de Producción y Empleo de Villa Cañás. Su titular, Patricia Cabrera, visitó Mano a Mano y repasó los cursos que se desarrollan actualmente, además de anticipar nuevas propuestas para los últimos meses del año.

Entre las actividades mencionó Cocina sin Fronteras, Peinados y algo más y Manicura Inicial y Semipermanente. Esta última capacitación comenzó durante agosto en el Taller Protegido Municipal “Ilusiones”, con la profesora Milagros Molina, y tiene como objetivo incorporar herramientas que puedan utilizarse tanto para una salida laboral como para un emprendimiento propio.

Cabrera explicó que los cursos impulsados por Producción y Empleo son gratuitos para los asistentes. Según detalló, el municipio dispone los espacios, abona los honorarios docentes y aporta los elementos necesarios para el desarrollo de las clases. En algunas capacitaciones, los participantes pueden llevar materiales propios para trabajar durante las prácticas.

La funcionaria sostuvo que durante este año se optó también por propuestas más breves. El objetivo, señaló, es concentrar los contenidos principales en períodos que resulten compatibles con los horarios laborales y familiares de quienes desean capacitarse.

La política de formación viene sumando distintas alternativas. Durante mayo, por ejemplo, se puso en marcha el curso de Elaboración de Pastas Caseras y, posteriormente, más de 50 vecinos participaron de una capacitación en Electricidad Domiciliaria desarrollada junto al Gobierno provincial.

Uno de los objetivos centrales, según Cabrera, es que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en una herramienta económica. La directora indicó que el área ha identificado casos de personas que, después de participar de capacitaciones, comenzaron a producir desde sus hogares o incorporaron nuevos productos a emprendimientos que ya tenían.

“No es necesario poner un comercio, lo podés hacer desde tu casa”, planteó durante la entrevista, al explicar que incluso una actividad complementaria puede representar un ingreso adicional para una familia.

En este marco, Cabrera también destacó la importancia de continuar formándose y relató su propia experiencia de capacitación en ceremonial, protocolo, organización de eventos, oratoria y otras áreas vinculadas con la gestión pública.

La entrevista también permitió anticipar detalles de la tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre, prevista para el domingo 13 de septiembre desde las 11 en el Predio Mirtha Legrand. La celebración contará con panaderos, instituciones, espectáculos, artesanos y emprendedores de Villa Cañás y otras localidades de la región.

Cabrera estimó que podrían participar alrededor de 70 expositores. La cifra fue comunicada durante Mano a Mano y todavía no aparece discriminada en la información oficial publicada sobre el encuentro.