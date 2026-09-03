La docente y coach ontológica Mariela Paganini participó de una nueva edición de Mano a Mano, donde explicó las características del coaching ontológico, repasó parte de su experiencia personal y habló sobre el crecimiento que tuvo su trabajo a través de las redes sociales.

Durante la entrevista, Paganini definió al coaching como una disciplina orientada a acompañar personas e instituciones en procesos vinculados con la transformación, el liderazgo y el cumplimiento de determinados objetivos.

“El coach ontológico lo que hace es acompañar al ser”, señaló. Según explicó, el trabajo se concentra principalmente en el presente y en la manera en que cada persona interpreta sus emociones, decisiones y circunstancias.

Uno de los ejes de la conversación estuvo puesto en la gestión emocional. Paganini sostuvo que las personas atraviesan permanentemente diferentes estados emocionales y que algunas situaciones, como el enojo o la angustia, pueden prolongarse durante años.

En este marco, remarcó que su trabajo no aborda patologías psiquiátricas ni reemplaza la atención de profesionales de la salud mental. También aclaró que el coaching no tiene como objetivo tratar traumas de la infancia.

“Para cada área, su profesional”, indicó durante la entrevista.

La docente explicó además que una parte central de su enfoque está vinculada con el autoconocimiento y con la posibilidad de modificar la manera en que una persona interpreta su propia historia.

“Lo primero que cambió fue mi manera de contarme mi propia historia, mi manera de mirar mi vida y la manera de hacerme cargo”, relató sobre su acercamiento a esta disciplina.

Paganini también repasó su experiencia en las redes sociales, donde suele publicar reflexiones, situaciones cotidianas y consignas vinculadas con las emociones y los vínculos.

Según contó, comenzó con alrededor de 300 seguidores y actualmente reúne aproximadamente 12.500. Aseguró que parte de ese crecimiento se produjo de manera espontánea, a partir de la interacción con personas que comenzaron a compartirle experiencias personales.

“Cuando te escribe gente que no conocés y abre su corazón, es un montón. No sabés la necesidad que tiene de hablar la gente”, expresó.

Además, señaló que la exposición en redes derivó en invitaciones para participar de charlas y realizar talleres. En esas actividades, explicó, combina contenidos relacionados con las emociones, el contexto social y el análisis de las propias conductas.

Hacia el final de la conversación, Paganini utilizó la imagen de una mariposa para describir los procesos de transformación personal y reconoció que esos cambios no necesariamente son sencillos.

La entrevista dejó planteada la posibilidad de continuar abordando estas temáticas en futuras ediciones del ciclo, profundizando sobre herramientas de coaching, emociones y desarrollo personal.