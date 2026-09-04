Franco Colapinto comenzó con un noveno puesto su actividad en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino completó este viernes la primera práctica libre en el circuito de Monza con un mejor tiempo de 1m24s028 y quedó a 1s020 de Charles Leclerc, quien encabezó la sesión con Ferrari.

El representante de Alpine completó 27 vueltas y consiguió su registro más rápido utilizando neumáticos medios. La posición resulta una primera referencia para el equipo francés, que puso a disposición de Colapinto el paquete de actualizaciones que Pierre Gasly había estrenado en la fecha anterior disputada en Países Bajos.

Más allá del noveno puesto, uno de los datos a seguir fue la diferencia con algunos de los equipos que aparecen como rivales de Alpine. Gabriel Bortoleto terminó octavo con Audi y registró 1m24s006, apenas 22 milésimas por delante del argentino. Arvid Lindblad, séptimo con Racing Bulls, quedó a 226 milésimas.

Sin embargo, la clasificación de una práctica libre debe analizarse teniendo en cuenta los diferentes programas de trabajo. Colapinto marcó su mejor tiempo con neumático medio, mientras que Bortoleto y Paul Aron, entre otros, utilizaron el compuesto blando. Por ese motivo, las posiciones todavía no permiten establecer con precisión el rendimiento de cada escudería para la clasificación.

Aron ocupó durante esta primera sesión el auto de Pierre Gasly y terminó décimo, inmediatamente detrás de Colapinto. El estonio marcó 1m24s177 con neumáticos blandos, 149 milésimas más lento que el argentino.

En la parte alta, Ferrari comenzó el fin de semana con sus dos autos adelante. Leclerc fue primero con 1m23s008 y Lewis Hamilton quedó segundo con 1m23s181. George Russell ubicó al Mercedes en la tercera posición con 1m23s312. A diferencia de los Ferrari, el británico consiguió ese registro con neumáticos blandos.

La práctica también tuvo una interrupción por el inconveniente sufrido por Colton Herta. El piloto estadounidense, que reemplazó a Sergio Pérez en Cadillac, apenas pudo completar cinco vueltas antes de detener el monoplaza y provocar una bandera roja.

Para Colapinto, el primer ensayo permitió comenzar a recopilar información sobre las nuevas piezas del Alpine en un circuito caracterizado por sus largas rectas y altas velocidades. La próxima referencia será la segunda práctica libre, programada para las 11 de Argentina.