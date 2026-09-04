Franco Colapinto completó este viernes las primeras dos sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el circuito de Monza, con resultados que dejaron al piloto argentino cerca de los diez primeros antes de la jornada de clasificación. Terminó 9° en la FP1 y 11° en la FP2, en un día destinado principalmente a evaluar el funcionamiento del Alpine A526 con su paquete de actualizaciones.

En la primera salida a pista, el argentino completó 27 vueltas y consiguió un tiempo de 1:24.028. Quedó a 1.020 segundos de Charles Leclerc, quien encabezó la tanda con Ferrari con un registro de 1:23.008. Lewis Hamilton completó el 1-2 de la escudería italiana y George Russell fue tercero con Mercedes.

Colapinto quedó además cerca de algunos de los equipos que aparecen como referencia directa de Alpine en la zona media. Finalizó apenas 22 milésimas detrás del Audi de Gabriel Bortoleto y a 226 milésimas del Racing Bulls de Arvid Lindblad. Paul Aron, que ocupó el lugar de Pierre Gasly durante la primera práctica, terminó décimo.

Por otro lado, en la segunda sesión Colapinto consiguió bajar considerablemente su tiempo. Marcó 1:23.619 después de completar otras 19 vueltas y quedó en la 11ª posición. De esta manera, cerró el viernes con 46 giros acumulados, un volumen de trabajo importante para Alpine de cara a la puesta a punto definitiva.

Gasly regresó al auto para la FP2 y terminó 14°, con 1:23.773, apenas 0.154 detrás de su compañero. Colapinto también logró quedar por delante de los Audi de Nico Hülkenberg y Bortoleto, aunque fue superado por Lindblad, Oliver Bearman y Yuki Tsunoda entre los autos de la zona media.

George Russell fue el más rápido de la segunda práctica con un tiempo de 1:22.559. El británico terminó delante de Leclerc y del líder del campeonato, Kimi Antonelli. La jornada, sin embargo, tuvo como objetivo central para los equipos recopilar información sobre ritmo de clasificación y tandas largas.

En este marco, Alpine deberá analizar los datos obtenidos con las modificaciones que llevó a Monza. Colapinto ya había advertido antes del inicio de la actividad que las altas temperaturas podían complicar la gestión de los neumáticos del A526, uno de los aspectos que la escudería tendrá que seguir durante el fin de semana.

La actividad continuará este sábado. La tercera práctica libre comenzará a las 7:30 de Argentina y la clasificación será desde las 11. La carrera del Gran Premio de Italia se disputará el domingo a las 10, sobre 53 vueltas al circuito de 5,793 kilómetros.





