Milei llevará a Gabinete los dichos de Trump sobre Malvinas

El presidente Javier Milei anticipó este martes que la cuestión Malvinas será uno de los temas de la reunión de Gabinete, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos respecto del diferendo entre Argentina y el Reino Unido.

“Ayer pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”, expresó Milei durante una entrevista con el periodista Luis Gasulla en El Observador. El mandatario indicó que durante el encuentro con sus ministros realizarán un repaso de la situación internacional.

Las declaraciones presidenciales se produjeron después de que Trump fuera consultado el lunes en la Casa Blanca sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El mandatario estadounidense respondió que revisa habitualmente las posiciones de su administración y señaló que la cuestión del archipiélago es “una entre muchas”.

Sin embargo, hasta el momento Estados Unidos no confirmó una modificación de su política exterior ni manifestó formalmente un respaldo al reclamo argentino. Reuters precisó que Trump tampoco anticipó si la revisión podría derivar efectivamente en un cambio.

Actualmente, Washington mantiene una posición de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y reconoce la administración británica de facto sobre las islas. Por otro lado, informaciones publicadas previamente indicaron que dentro del Pentágono se habían evaluado distintas alternativas para presionar a aliados de la OTAN a incrementar su gasto militar, entre ellas una eventual modificación de la postura estadounidense sobre Malvinas. Esa posibilidad no constituye, hasta ahora, una decisión oficial.

En este marco, Milei explicó además que otro de los puntos de partida para la reunión de Gabinete será un artículo elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según afirmó el Presidente, el funcionario utilizó distintas variables para cuestionar informaciones difundidas por determinados medios de comunicación.

Milei sostuvo que el trabajo busca demostrar lo que calificó como “mentiras” periodísticas y volvió a cuestionar a sectores de la prensa. Esas expresiones forman parte de la posición política del mandatario y no constituyen conclusiones verificadas de manera independiente.

Durante la misma entrevista, Milei también se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, confirmado el lunes. El Presidente definió su alejamiento como un hecho doloroso y destacó la trayectoria del futbolista con la camiseta nacional.

Las declaraciones de Trump abrieron un nuevo capítulo diplomático alrededor de Malvinas, aunque el alcance concreto dependerá de si Washington formaliza o no una modificación de su posición. Hasta entonces, no existe un cambio oficial en la política estadounidense sobre la soberanía del archipiélago.