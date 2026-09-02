Hughes volverá a recibir al Rally Santafesino durante el próximo fin de semana, en una fecha que tendrá un significado particular para la localidad del departamento General López. Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre se desarrollará una nueva edición de la competencia, a 40 años del primer Rally disputado en 1986.

La prueba será formalmente la 34ª edición del Rally de Hughes, ya que durante estas cuatro décadas hubo períodos en los que la competencia no se realizó. La programación contempla la participación de autos, motos, cuatriciclos y UTV sobre los tradicionales caminos rurales de la zona.

La fecha tendrá además un homenaje especial: llevará el nombre de Fabián “Curketo” Sterpetti, reconocido por su vínculo y trayectoria dentro del Rally local. La organización busca de esta manera destacar a una de las personas relacionadas con la continuidad de la disciplina en Hughes.

El automovilismo tiene antecedentes mucho más antiguos en la localidad. La primera Vuelta de Hughes del Turismo Carretera se disputó el 25 de agosto de 1957 y tuvo como ganador a Juan Gálvez con una cupé Ford V8, según los registros históricos de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Al año siguiente, Oscar Gálvez ganó la segunda edición.

Décadas después, en 1986, aquella relación con el deporte motor encontró continuidad a través del Rally.

Ese recorrido deportivo también obtuvo un reconocimiento institucional. En septiembre de 2024, la Legislatura santafesina sancionó la Ley Nº 14.279, que declaró oficialmente a Hughes como “Capital Provincial del Rally”. La norma fue posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo provincial.

La iniciativa legislativa había sido impulsada por la senadora Leticia Di Gregorio y contó con el acompañamiento de la Comuna de Hughes, encabezada por Mauricio “Cadi” Donati.

Como anticipo de la competencia, el domingo 30 de agosto alrededor de 20 pilotos de Hughes exhibieron autos y motos en la plaza principal de la localidad. Región360 informó además que la edición anterior reunió a más de 100 participantes entre las diferentes categorías.

De esta manera, Hughes tendrá tres jornadas de actividad vinculada al automovilismo. Además de formar parte del calendario deportivo del Rally Santafesino, la competencia de 2026 servirá para recordar cuatro décadas desde aquella primera edición de 1986 y renovar una tradición que también tiene antecedentes en la historia del Turismo Carretera.