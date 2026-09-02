La Asociación del Fútbol Argentino dispuso que los partidos correspondientes a la próxima fecha de todas sus categorías y disciplinas sean detenidos a los 10 minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en homenaje a Lionel Messi, quien anunció esta semana su retiro de la Selección argentina.

La determinación quedó establecida en el Boletín N° 6940, correspondiente a las resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva de la AFA este miércoles 2 de septiembre. La medida alcanzará a las competencias masculinas y femeninas de fútbol de once, futsal y fútbol playa.

Según lo establecido, los árbitros tendrán que interrumpir el encuentro cuando se cumplan los primeros diez minutos. A partir de ese momento se realizará un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria del ex capitán con la camiseta argentina.

Además, los estadios que dispongan de pantallas deberán proyectar antes del comienzo de los encuentros un video institucional elaborado por la Asociación del Fútbol Argentino con motivo de la despedida del futbolista.

La decisión llega dos días después de que Messi comunicara oficialmente el cierre de su etapa en la Selección. El delantero rosarino anunció su retiro el lunes 31 de agosto, poniendo fin a un ciclo iniciado en 2005 y que se extendió durante más de dos décadas.

Durante ese período disputó 207 partidos y convirtió 125 goles con la camiseta argentina, registros con los que terminó su carrera internacional como máximo anotador y futbolista con mayor cantidad de presencias en el seleccionado nacional. Medios internacionales y la propia AFA también destacaron esas cifras luego del anuncio de su despedida.

Entre sus principales títulos con la Selección mayor se encuentran la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Anteriormente también había conquistado el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

En este marco, la AFA resolvió extender el reconocimiento a todo el fútbol bajo su organización y no limitarlo a los encuentros de Primera División. La disposición implica que el homenaje deberá repetirse en las distintas categorías y modalidades durante la próxima jornada.

La iniciativa ya comenzó a ser comunicada por los principales medios deportivos y tendrá su aplicación durante los partidos del próximo fin de semana.