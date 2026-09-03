Una nueva pericia incorporada a la causa judicial por el deterioro de la salud de Silvina Luna reforzó la relación entre el material que le fue inyectado por Aníbal Lotocki y las complicaciones renales que sufrió posteriormente. Los especialistas señalaron que no encontraron otras patologías que permitieran explicar el cuadro de hipercalcemia analizado.

Según el informe de la junta médica, el perfil bioquímico de Luna mostraba niveles elevados de calcitriol y supresión de la hormona paratiroidea. Estas características son compatibles con mecanismos que pueden presentarse en procesos granulomatosos, en los que el organismo reacciona frente a un cuerpo extraño.

Los granulomas fueron detectados en 2013, período en el que también comenzaron a registrarse valores elevados de calcio en sangre y signos de deterioro de la función renal. En este marco, los especialistas consideraron que, una vez identificadas esas formaciones, correspondía realizar controles orientados a detectar precozmente una eventual hipercalcemia.

La junta vinculó de esta manera la presencia del material de relleno —identificado como polimetilmetacrilato o PMMA— con los granulomas y el posterior cuadro metabólico. Además, investigaciones científicas incorporadas en los últimos años aportaron nuevos elementos para sostener esa relación.

Otro de los puntos analizados fue si existían alternativas para retirar el material del organismo. Los peritos señalaron que podía evaluarse una cirugía reconstructiva destinada a extraer la mayor cantidad posible de tejido afectado. Sin embargo, aclararon que una remoción completa no podía garantizarse debido a la forma en la que el PMMA se integra y entrelaza con los tejidos.

Esto tampoco permite afirmar que una eventual intervención hubiera evitado necesariamente la posterior insuficiencia renal. Esa posibilidad no quedó establecida como un hecho concluyente en la documentación analizada.

Por otro lado, los especialistas fueron consultados acerca de si Lotocki estaba en condiciones profesionales de realizar un procedimiento de esas características. Señalaron que las cirugías reconstructivas forman parte de las competencias de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, aunque indicaron que no podían establecer únicamente con los documentos estudiados si el médico contaba con la formación y experiencia necesarias para realizarla.

La junta también indicó que en el expediente no aparecen constancias médicas del seguimiento realizado por Lotocki después de las intervenciones. La ausencia de esa documentación constituye uno de los elementos evaluados por los especialistas, aunque no permite determinar por sí sola si existieron o no controles por fuera de los registros incorporados a la causa.

El nuevo dictamen suma elementos médicos al expediente y refuerza el vínculo entre el material aplicado, los granulomas, la hipercalcemia y el compromiso renal. La responsabilidad penal que eventualmente pueda derivarse de estas conclusiones deberá ser determinada por la Justicia.