Una alumna ingresó este jueves 27 de agosto con un revólver cargado a la Escuela N.º 110 de Los Gutiérrez, ubicada en la ciudad de Alderetes, Tucumán. El arma fue detectada durante la mañana y motivó la intervención de efectivos policiales y posteriormente de la Justicia provincial.

El procedimiento se inició alrededor de las 10, aunque medios locales ubican la intervención aproximadamente a las 10.15. Según la información policial difundida por La Gaceta, se trataba de un revólver con capacidad para ocho cartuchos. Seis proyectiles se encontraban operativos y otros dos habían sido percutidos. No hubo disparos dentro de la institución ni se reportaron personas heridas.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es la edad de la estudiante. Noticias Argentinas y otras publicaciones informaron que tiene 12 años, mientras algunos medios tucumanos señalaron inicialmente que tendría 15. Ante esa discrepancia, el dato permanece pendiente de una confirmación oficial uniforme.

La alumna manifestó ante las autoridades que había recibido amenazas de compañeros y que decidió llevar el arma por temor a una agresión. Esa explicación forma parte de su testimonio y todavía no fue corroborada judicialmente.

Por otro lado, aparecieron versiones contrapuestas. Telefe Córdoba informó que otros estudiantes señalaron que la propia alumna habría realizado amenazas previamente. Además, familiares de compañeros brindaron testimonios periodísticos sobre una supuesta intención de utilizar el arma durante el recreo. Estas afirmaciones constituyen versiones no confirmadas y forman parte de los elementos que deberán ser investigados.

En este marco, también se intenta establecer de qué manera la menor accedió al revólver y cuál es su procedencia. La Justicia intervino en el episodio y deberá definir las medidas correspondientes, además de reconstruir el conflicto previo entre los estudiantes.

El caso se produjo apenas dos días después de otro episodio con un arma de fuego en una institución educativa tucumana. El martes, un alumno de 14 años ingresó armado a la Escuela Congreso, en San Miguel de Tucumán, y efectuó un disparo que impactó contra una pared. No hubo heridos. La ministra de Educación, Susana Montaldo, confirmó posteriormente que se habían activado los protocolos de actuación y acompañamiento.

La sucesión de los dos episodios abrió nuevamente el debate en Tucumán sobre el acceso de menores a armas de fuego, los mecanismos de prevención dentro de las escuelas y el abordaje de los conflictos entre estudiantes. La investigación de Alderetes continuará ahora con el objetivo de determinar qué ocurrió antes del ingreso de la alumna y establecer responsabilidades.