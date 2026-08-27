El empleo asalariado privado registrado en la Argentina mantiene una tendencia negativa y acumula doce meses consecutivos de caída. Desde noviembre de 2023 se perdieron aproximadamente 241.000 puestos formales, de acuerdo con un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), perteneciente a la Fundación Mediterránea. Los datos coinciden con el último relevamiento del IIEP de la UBA-CONICET.

Según el análisis elaborado por Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral del IERAL, se trata de la secuencia mensual negativa más extensa de la serie disponible desde 2009.

La evolución no fue lineal. Después de una fuerte contracción entre finales de 2023 y la primera mitad de 2024, el empleo privado formal mostró una recuperación parcial. En mayo de 2025 llegó a unos 6,27 millones de trabajadores.

Sin embargo, esa tendencia se interrumpió. Desde junio de 2025 el indicador retrocedió todos los meses y en mayo de 2026 se ubicó en torno a 6,13 millones de asalariados registrados. La diferencia interanual representa aproximadamente 135.000 puestos menos.

Industria y construcción concentran las mayores pérdidas

El impacto presenta diferencias importantes según la actividad. Desde noviembre de 2023, la cantidad total de asalariados privados registrados cayó alrededor de 3,8%.

La construcción registró la mayor reducción porcentual, con una baja del 14,2%. Le siguieron minería y energía, con 8,4%; industria manufacturera, 7,2%; finanzas, 5,7%; y transporte, 4,8%.

En cantidad de trabajadores, la industria manufacturera encabeza las pérdidas con aproximadamente 85.600 puestos menos, mientras que la construcción redujo otros 62.700. Entre ambos sectores explican alrededor de 148.300 empleos, más del 61% del retroceso total registrado desde noviembre de 2023.

También aparecen bajas en transporte, con 25.700 puestos; actividades inmobiliarias, con 24.500; comercio, con 13.600; hoteles y restaurantes, con 10.900; finanzas, con 8.600; y minería y energía, con 7.900.

Por otro lado, en el desglose presentado por IERAL, el agro aparece como la principal excepción: incorporó aproximadamente 13.400 trabajadores formales y mostró un crecimiento del 4,3% en el período analizado.

El informe plantea además un interrogante sobre la capacidad de una recuperación de la actividad económica para trasladarse al mercado laboral. Sectores con fuerte intensidad de capital, como energía, minería o algunas actividades agropecuarias, pueden incrementar producción e inversiones sin generar empleo en la misma proporción que la construcción, el comercio o determinadas ramas industriales.

La evolución de los próximos meses permitirá establecer si la recuperación de algunos sectores logra revertir la tendencia que el empleo privado formal mantiene desde mediados de 2025.