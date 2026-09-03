El calentamiento global superará previsiblemente el umbral de 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales durante los próximos años, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El organismo advirtió que cada fracción adicional de aumento de temperatura incrementará los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos y cambios potencialmente irreversibles en distintos ecosistemas.

El documento, denominado “Limiting Overshoot”, analiza un escenario en el que el planeta supera temporalmente el objetivo de 1,5 °C establecido como referencia en el Acuerdo de París de 2015, alcanza posteriormente un punto máximo de calentamiento y luego comienza un proceso de descenso.

Según el PNUMA, el escenario más favorable contempla un pico de aproximadamente 1,8 °C por encima de los niveles preindustriales. Otras trayectorias analizadas plantean incrementos superiores a los 2 °C si las reducciones de gases de efecto invernadero no se aceleran.

El organismo aclaró que superar los 1,5 °C no implica abandonar ese objetivo. La estrategia propuesta consiste en limitar tanto la magnitud como el tiempo durante el cual las temperaturas permanezcan por encima del umbral y trabajar posteriormente para reducirlas.

En este marco, el informe señala que mayores niveles de calentamiento incrementarían la frecuencia e intensidad de olas de calor, incendios, inundaciones y otros eventos extremos. Además, aumentarían los riesgos de alteraciones en grandes capas de hielo, la Amazonía y determinadas corrientes oceánicas del Atlántico.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que los recientes episodios de calor extremo, incendios e inundaciones constituyen una advertencia sobre los riesgos futuros y reclamó mayores compromisos climáticos por parte de los gobiernos.

Por otro lado, la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, señaló que los impactos asociados al calentamiento global podrían producirse con mayor intensidad y duración y planteó la necesidad de acelerar las medidas de mitigación y adaptación.

La propuesta central del organismo contempla una reducción inmediata y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluida una disminución del metano. Posteriormente sería necesario alcanzar emisiones netas negativas mediante mecanismos capaces de retirar dióxido de carbono de la atmósfera.

El PNUMA sostiene que todavía existe la posibilidad de regresar por debajo de 1,5 °C hacia finales de siglo, aunque ese resultado dependerá del nivel máximo de calentamiento alcanzado, de la velocidad de reducción de las emisiones y de la capacidad futura para retirar carbono de la atmósfera.

El nuevo escenario coloca así el debate climático no solamente en evitar superar los 1,5 °C, sino también en reducir al mínimo el tiempo y la magnitud del eventual sobrepaso.