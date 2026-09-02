El Gobierno de Labordeboy y el Museo Regional “León Laborde Boy” preparan una nueva edición del tradicional Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, una propuesta que volverá a reunir el próximo domingo 27 de septiembre a propietarios y aficionados a los vehículos históricos.

La actividad llegará este año a su 17.ª edición y contará con una programación que comenzará durante la mañana y se extenderá hasta después del mediodía en distintos espacios de la localidad.

Según el cronograma difundido por la organización, la recepción de los participantes y las correspondientes acreditaciones comenzarán a las 9:30.

Media hora después, a las 10, la actividad se trasladará al Museo Regional “León Laborde Boy”, donde se servirá chocolate con torta. El servicio estará a cargo de Excombatientes de Malvinas, que también formarán parte de una jornada en la que habrá un momento especialmente destinado a recordar a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

A las 11 está prevista la celebración de una Santa Misa en la parroquia de Labordeboy. Posteriormente, desde las 12, se desarrollará un acto de homenaje al Soldado de Malvinas.

De esta manera, la propuesta combinará la convocatoria vinculada con los vehículos clásicos y antiguos con diferentes actividades comunitarias e institucionales.

El cronograma concluirá a las 13:30 con un almuerzo de camaradería previsto en el Galpón René Favaloro.

Por el momento, la información difundida no precisa la cantidad de vehículos que participarán de esta edición ni desde qué localidades llegarán los expositores. Tampoco se detallaron en el anuncio las condiciones de inscripción, posibles costos para los participantes o modalidad de acceso para quienes quieran acercarse como público.

Además, no fue especificado el espacio en el que estarán ubicados los vehículos durante la jornada, por lo que esos aspectos podrían ser comunicados por la organización en los días previos al encuentro.

La convocatoria forma parte del calendario de actividades de Labordeboy y tendrá como eje una nueva reunión de aficionados y propietarios de vehículos que forman parte de diferentes períodos de la historia automotriz.

Con el cronograma ya definido, el domingo 27 de septiembre será la fecha central para una edición que combinará el encuentro automotor, las actividades institucionales y el homenaje a Malvinas.