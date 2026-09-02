El Departamento Ejecutivo Municipal de Firmat elevó al Concejo un proyecto de ordenanza para mantener en seis la cantidad de integrantes del cuerpo legislativo y postergar la incorporación de una séptima banca, posibilidad contemplada por el nuevo régimen municipal de Santa Fe a partir de los parámetros poblacionales establecidos para las ciudades.

La propuesta fue difundida oficialmente por la Municipalidad y ahora deberá atravesar el debate legislativo local. Por lo tanto, la continuidad del actual esquema todavía no constituye una decisión definitiva.

Según los fundamentos difundidos por el Ejecutivo, la intención es conservar la estructura institucional vigente y evitar un incremento de los recursos destinados al funcionamiento político del municipio. Sin embargo, hasta el momento no fueron informadas estimaciones sobre cuánto representaría económicamente la incorporación de una nueva banca ni cuál sería el ahorro concreto de mantener seis integrantes.

El debate se produce después de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe, sancionada durante 2026. El régimen establece nuevos criterios para determinar la composición de los concejos según la cantidad de habitantes de cada localidad.

Firmat figura entre las ciudades que, bajo ese esquema poblacional, se encuentran alcanzadas por una ampliación de seis a siete representantes.

En este marco, el Ejecutivo firmatense sostiene que las nuevas herramientas de autonomía municipal permiten planificar la organización institucional y establecer prioridades de gestión. Desde esa perspectiva, considera conveniente continuar con seis concejales y postergar la ampliación.

Por otro lado, una eventual séptima banca también incorpora al debate el criterio de representación política: sumar un integrante modifica la composición del cuerpo y amplía el número de representantes elegidos por la ciudadanía.

Hasta el momento, en la información pública consultada no aparecen pronunciamientos de los diferentes bloques que integran el Concejo de Firmat sobre la propuesta. Tampoco se conoció todavía cómo se posicionará cada sector cuando el expediente llegue al tratamiento legislativo.

La discusión no es exclusiva de Firmat. La aplicación de la nueva legislación provincial comenzó a generar análisis similares en otros municipios santafesinos cuya cantidad de concejales podría modificarse según su población.

El siguiente paso será el tratamiento del proyecto por parte del Concejo Municipal. Allí los ediles deberán resolver si acompañan la propuesta del Ejecutivo y mantienen las seis bancas o si avanzan con el esquema que contempla una mayor representación.

La resolución determinará cómo quedará conformado el Poder Legislativo local frente al nuevo marco Santa Feestablecido por la legislación provincial.