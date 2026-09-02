La Comuna de Sancti Spiritu inició este martes una nueva instancia del programa de terrenos destinados a vecinos de la localidad, con la firma del primer boleto de compraventa correspondiente a los lotes que habían sido adjudicados previamente mediante sorteo.

Kevin Ponce fue el primer beneficiario en completar esta etapa administrativa. La firma se realizó junto al presidente comunal Cristian Vincenti y representa la formalización del acuerdo para avanzar con la adquisición del terreno.

Desde el gobierno local indicaron que el objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso de vecinos a un lote en el que puedan proyectar posteriormente la construcción de una vivienda. Además, la administración comunal vinculó el programa con una política orientada a favorecer el arraigo y la permanencia de familias en Sancti Spiritu.

La documentación rubricada este martes constituye el primer boleto correspondiente al grupo de terrenos que había sido sorteado por la Comuna. Sin embargo, la información difundida no precisa cuántos lotes forman parte del programa, cuál es su superficie, dónde se encuentran ubicados ni cuáles son los valores y condiciones financieras establecidos para los adjudicatarios.

Tampoco se informó hasta el momento un cronograma completo para la firma de los restantes contratos.

Desde la Comuna señalaron que detrás de los terrenos adjudicados existen diferentes proyectos familiares y expresaron que la iniciativa busca generar condiciones para que los vecinos puedan permanecer en la localidad. “Cada lote es una historia, una familia y un proyecto de vida”, manifestaron desde la administración local.

En este marco, la firma del boleto no implica por sí misma la construcción inmediata de una vivienda, sino que constituye una instancia contractual dentro del proceso de adquisición del terreno. Una vez completados los pasos correspondientes, cada adjudicatario podrá avanzar de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa.

Por otro lado, Kevin Ponce se convirtió en el primer vecino sorteado en formalizar este procedimiento. La información oficial difundida no incluye declaraciones del beneficiario sobre el proyecto que prevé desarrollar en el terreno.

La próxima etapa estará centrada en la continuidad de las firmas con los demás adjudicatarios y en la finalización de los trámites previstos por la Comuna.

De esta manera, el programa de lotes entra en una fase administrativa posterior al sorteo, mientras resta conocer mayores detalles sobre la cantidad de terrenos involucrados, sus características, los valores establecidos y los plazos previstos para completar todo el proceso.