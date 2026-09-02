NVIDIA confirmó el lanzamiento de DLSS 5, la nueva evolución de su conjunto de tecnologías gráficas basadas en inteligencia artificial. El sistema debutará oficialmente con NBA 2K27 y estará disponible inicialmente para computadoras y notebooks equipadas con placas GeForce RTX Serie 50, además del servicio GeForce NOW.

La compañía estableció el lanzamiento para el 3 de septiembre a las 21:00, hora del Pacífico. Por la diferencia horaria, en Argentina la habilitación del nuevo controlador GeForce Game Ready se produciría aproximadamente a la 1:00 del viernes 4 de septiembre. Los usuarios deberán actualizar el driver y luego podrán activar la función denominada DLSS Neural Rendering dentro del juego.

A diferencia de las primeras generaciones de DLSS, centradas principalmente en reconstruir imágenes a mayor resolución o generar fotogramas adicionales, DLSS 5 incorpora una etapa de renderizado neuronal. El sistema parte del fotograma producido por el videojuego y utiliza inteligencia artificial para intervenir sobre elementos visuales como iluminación, sombras, cabello, piel, materiales y reflejos.

NVIDIA sostiene que el procedimiento es determinista y que busca mantener la geometría y composición elaboradas por los desarrolladores. Además, los estudios dispondrán de diferentes modelos y controles para regular la intensidad del efecto, modificar tono y estructura o utilizar máscaras que permitan aplicar los cambios únicamente sobre determinados personajes, objetos o sectores de una escena.

El control artístico es uno de los puntos centrales del debate. Las primeras imágenes difundidas durante la presentación de marzo generaron cuestionamientos porque algunos usuarios consideraron que la tecnología modificaba demasiado el aspecto de determinados personajes. NVIDIA respondió que los estudios tendrán herramientas para limitar esas intervenciones. Medios como The Verge, que pudo probar la tecnología, señalaron que los resultados cambian considerablemente según la intensidad y el modelo seleccionado.

También existe una discusión sobre el costo en rendimiento. NVIDIA asegura que optimizó cinco veces el procesamiento del sistema durante los últimos seis meses y que actualmente puede ejecutarse en una sola GPU RTX 50. Sin embargo, la empresa indicó que la activación de DLSS 5 puede implicar una reducción aproximada del 50% al 60% en el rendimiento base de NBA 2K27. Parte de esa pérdida puede compensarse posteriormente mediante generación de fotogramas.

Los benchmarks publicados por la compañía muestran hasta 370 FPS en 4K sobre una RTX 5090 utilizando el conjunto completo de tecnologías DLSS, ray tracing y configuración Ultra. Esos números corresponden a pruebas internas de NVIDIA y deberán contrastarse con análisis independientes una vez que el sistema esté disponible públicamente.

NBA 2K27 será así el primer banco de pruebas comercial de una tecnología que propone utilizar IA no solamente para mejorar rendimiento, sino también para intervenir directamente sobre la apariencia final de los videojuegos. Su adopción en otros títulos y el impacto real sobre calidad gráfica y rendimiento comenzarán a conocerse después del estreno.