EA SPORTS FC 27 ya comenzó a revelar las valoraciones de sus futbolistas antes del lanzamiento mundial previsto para el 25 de septiembre y Luis Díaz aparece como el colombiano con mayor puntuación en la nueva edición del videojuego.

El jugador del Bayern Múnich tendrá una valoración general de 88 y formará parte del grupo de los 27 futbolistas masculinos mejor calificados. EA lo ubicó en el mismo nivel que Declan Rice, William Saliba, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, João Neves y Joshua Kimmich. El ranking masculino está encabezado por Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con 91

La ficha inicial de Díaz tendrá 82 puntos de ritmo, 82 de tiro, 83 de pase, 87 de regate, 44 de defensa y 74 de físico. El colombiano subirá tres puntos respecto de EA SPORTS FC 26, edición en la que había recibido una media general de 85.

Entre los futbolistas masculinos colombianos, Daniel Muñoz aparece con 82 puntos, la misma valoración de Luis Javier Suárez. Dávinson Sánchez tiene 80, mientras que Duván Zapata y Cucho Hernández llegan a 79. Jhon Jáder Durán y Richard Ríos figuran con 78, de acuerdo con la nómina difundida por la fuente original.

Sin embargo, existe una diferencia importante si se observa la clasificación oficial de EA sin separar por género. Después de Luis Díaz aparecen Linda Caicedo, con una media de 85, y Leicy Santos, con 83. Recién después se ubican Daniel Muñoz y Luis Javier Suárez, ambos con 82.

Por otro lado, James Rodríguez no aparece en la nómina masculina citada. Algunos medios atribuyen su ausencia a cuestiones relacionadas con las licencias de los equipos incluidos en el videojuego. Hasta el momento, EA no publicó una explicación específica sobre el colombiano, por lo que esa causa debe considerarse una versión no confirmada.

En este marco, EA informó que las valoraciones se construyen a partir de datos de rendimiento y análisis futbolístico. Además, la compañía aclaró que determinados datos podrán cambiar después de una actualización de la base prevista para el 10 de septiembre.

La versión completa de EA SPORTS FC 27 llegará el 25 de septiembre a PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch, mientras que algunas ediciones permitirán comenzar a jugar desde el 18 de septiembre