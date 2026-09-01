Microsoft puso en funcionamiento Xbox Disc to Digital, una nueva característica que permite convertir determinados juegos físicos de Xbox One y Xbox Series X en licencias digitales asociadas a la cuenta del usuario. La prueba comenzó este lunes 31 de agosto y, desde este martes 1 de septiembre, ya se encuentra disponible para grupos seleccionados del programa Xbox Insider.

La función no tiene un costo adicional durante esta etapa. Para utilizarla, el jugador debe colocar un disco compatible en una Xbox One o Xbox Series X equipada con lector e iniciar el título. Desde allí, el sistema permite reclamar el acceso digital correspondiente.

Una vez completado el procedimiento, el juego puede descargarse desde la tienda digital de Xbox y utilizarse sin mantener permanentemente el disco dentro de la consola.

Microsoft informó que el sistema comienza con miles de títulos de Xbox One y Xbox Series X y que la cantidad de juegos admitidos se ampliará progresivamente. Sin embargo, no todos los discos están incluidos y la compatibilidad puede depender de cuestiones técnicas, comerciales, editoriales o de licencias.

Por el momento, los juegos físicos de la Xbox original y Xbox 360 no pueden utilizar esta modalidad. Esos títulos continuarán dependiendo de los sistemas tradicionales de retrocompatibilidad disponibles en las consolas que admitan discos.

Además, obtener la licencia digital no inutiliza el soporte físico. El disco mantiene su funcionamiento habitual y continúa siendo necesario conservarlo, ya que la licencia otorgada está asociada a ese ejemplar.

Este último punto establece una diferencia respecto de una compra digital convencional. Microsoft advierte que, para mantener determinados beneficios de Disc to Digital, el usuario podría tener que demostrar que continúa en posesión del disco. Si lo vende, lo regala o deja de tenerlo, el acceso digital asociado puede ser limitado o revocado.

ASÍ FUNCIONA XBOX 👉 Con este sencillo paso obtienes la licencia digital de tus juegos físicos… La asocias y ya puedes guardar el disco. Simple.



Algunos lo han probado e incluso juegos que ya no se venden te otorgan licencia digital… Esto ES CINE!!! pic.twitter.com/sy2pibgCPd — 🎬 SEMONSTER 🎮 | Actualidad de videojuegos 🚀 (@semonster66) August 31, 2026

Por otro lado, los juegos compatibles con Xbox Play Anywhere pueden extender el acceso a otros dispositivos habilitados, como computadoras con Windows. Algo similar ocurre con Xbox Cloud Gaming en aquellos títulos que admiten juego mediante la nube.

La nueva herramienta también mantiene las modalidades habituales de uso compartido de juegos digitales dentro del ecosistema Xbox, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada cuenta y consola.

La compañía todavía no anunció una fecha para que Disc to Digital llegue a todos los usuarios. Tampoco publicó una lista definitiva con todos los discos admitidos, por lo que durante la etapa Insider la compatibilidad deberá comprobarse individualmente.

Desde el 1 de septiembre, la principal novedad es que la propuesta ya dejó de ser solamente un anuncio: los primeros usuarios habilitados están comenzando a utilizarla. Microsoft continuará incorporando títulos mientras evalúa el funcionamiento del sistema antes de un eventual lanzamiento general.