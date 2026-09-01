Warner Bros. Games confirmó que LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro ampliará su propuesta el próximo 18 de septiembre con la llegada de la Colección Caótica, un contenido descargable protagonizado por Joker y Harley Quinn que modificará el punto de vista habitual de la aventura.

El paquete, desarrollado por TT Games, estará incluido dentro de la Deluxe Edition y también podrá adquirirse por separado. Será necesario contar con el juego base para acceder al nuevo contenido.

La principal incorporación será una misión de historia en la que los jugadores podrán controlar a Joker y Harley Quinn durante una fuga del Psiquiátrico de Arkham. A partir de allí, ambos trasladarán sus acciones a las calles de Gotham City.

Cada personaje dispondrá de habilidades, dispositivos y movimientos particulares, buscando diferenciar su estilo de combate y desplazamiento de las herramientas utilizadas por Batman y sus aliados durante la campaña principal.

Además, el DLC incorporará el denominado modo Caótico, una modalidad separada de la misión narrativa y estructurada alrededor de recorridos con límite de tiempo. El objetivo será desplazarse por Gotham, destruir diferentes elementos del escenario, conseguir piezas LEGO, superar desafíos y regresar antes de que finalice el cronómetro.

Batman y Robin tendrán un papel diferente dentro de estas partidas, ya que perseguirán a Joker y Harley mientras intentan completar cada recorrido. Por otro lado, los jugadores deberán enfrentar a agentes de A.R.G.U.S. y miembros de la Task Force X, entre ellos Deathstroke, Killer Croc, Captain Boomerang, Deadshot, King Shark y Polka-Dot Man.

El contenido también incluirá el Pack Siniestro, compuesto por siete nuevas apariencias destinadas a los personajes jugables originales. Entre ellas habrá diseños inspirados en diferentes etapas de los cómics y productos de DC.

A esto se sumarán cinco elementos de personalización para la Batcueva y un nuevo vehículo. Entre las referencias presentadas aparecen versiones vinculadas con El Batman que ríe, Robin King y distintas reinterpretaciones del Joker.

Warner Bros. Games no informó hasta el momento el precio que tendrá la compra individual de la Colección Caótica.

En paralelo al DLC pago, el 18 de septiembre se distribuirá una actualización gratuita que incorporará la dificultad Absoluta, diseñada para ofrecer un nivel de exigencia superior al de las opciones actuales.

La fecha también coincidirá con la llegada de LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro a Nintendo Switch 2, completando así su desembarco en la nueva consola de Nintendo.