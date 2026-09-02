Sony comenzó a modificar las prioridades comerciales alrededor de PlayStation 5. Hiroki Totoki, presidente y CEO de Sony Group, señaló que la compañía ya no necesita impulsar con la misma intensidad la venta de nuevas consolas y que el objetivo pasa cada vez más por generar ingresos recurrentes dentro del ecosistema PlayStation.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con The Wall Street Journal, en la que el ejecutivo analizó el aumento de los costos de componentes y la situación del mercado. Totoki sostuvo que Sony se encuentra en la segunda mitad del ciclo de vida de su actual consola y que, por ese motivo, no necesita "vender agresivamente" nuevas unidades.

La estrategia se sostiene sobre una base de usuarios que continúa siendo significativa. De acuerdo con los últimos resultados oficiales de Sony, PlayStation registró 125 millones de usuarios activos mensuales durante junio de 2026, un récord para ese mes y un incremento interanual del 2%.

Ese número requiere una precisión: no se trata de 125 millones de suscriptores de PlayStation Plus. La cifra incluye las cuentas que jugaron o utilizaron servicios online de PlayStation durante el último mes del trimestre, tanto dentro de PS4 como de PS5.

Además, PS5 superó las 95 millones de unidades distribuidas en todo el mundo al 30 de junio. La magnitud de esa base instalada permite que Sony dependa progresivamente menos de incorporar nuevos compradores y concentre una mayor parte de su negocio en videojuegos digitales, contenidos adicionales, servicios y suscripciones.

El cambio también coincide con una desaceleración en las ventas del hardware. Entre enero y marzo de 2026, Sony comercializó 1,5 millones de PS5, frente a 2,8 millones durante el mismo trimestre del año anterior, lo que representó una reducción cercana al 46%.

Sin embargo, la caída en unidades no implicó un deterioro equivalente del negocio PlayStation. Durante el trimestre abril-junio, las ventas de la división Game & Network Services permanecieron prácticamente estables y su beneficio operativo aumentó 37% interanual. Sony atribuyó parte de ese desempeño al comportamiento de su plataforma y sus servicios.

En este marco, Sony también avanza hacia una distribución cada vez más digital. La compañía confirmó que desde enero de 2028 no producirá discos para nuevos lanzamientos de PlayStation, aunque los juegos publicados previamente en formato físico no quedarán afectados.

Sobre una futura PlayStation 6 todavía no existe un anuncio formal. Los reportes financieros mencionan inversiones destinadas a una plataforma de próxima generación, pero cualquier fecha, precio, características técnicas o posible versión portátil continúa siendo una versión no confirmada.