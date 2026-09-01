La Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 368 de San Eduardo incorporó una nueva aula destinada a ampliar su infraestructura y disponer de mayor espacio para el desarrollo de las actividades educativas.

La obra fue realizada dentro del programa Mil Aulas del Gobierno de Santa Fe, una política de infraestructura ejecutada a través del Ministerio de Educación provincial y que contempla intervenciones en establecimientos de distintos puntos del territorio santafesino.

Según indicaron desde la Comuna de San Eduardo, el nuevo salón busca acompañar las necesidades de la institución y el crecimiento de su matrícula. Sin embargo, la información difundida no precisa actualmente la cantidad de alumnos que concurren a la escuela ni el número de divisiones que utilizarán el nuevo espacio.

El acto contó con la presencia del presidente comunal Nabil Simonovich y autoridades vinculadas al sistema educativo. Además, otras coberturas periodísticas registraron la participación de la diputada provincial Sofía Galnares, quien acompañó la actividad desarrollada en la localidad.

Desde el gobierno comunal también destacaron el acompañamiento de la Provincia y mencionaron las gestiones realizadas por la senadora departamental Leticia Di Gregorio para concretar el proyecto.

La incorporación del aula ya estaba prevista dentro de las obras del programa provincial. En abril de este año, San Eduardo aparecía entre las localidades de General López que todavía tenían pendiente la habilitación de nuevos espacios educativos, junto con La Chispa, Labordeboy, Rufino, San Francisco y Villa Cañás.

El programa tiene alcance provincial. En julio, el Gobierno santafesino informó que el plan proyectaba 730 nuevas aulas, además de 61 edificios escolares, diez refacciones integrales y miles de intervenciones en establecimientos educativos. En esa misma etapa se firmaron convenios con municipios y comunas para financiar otros 82 salones en los 19 departamentos.

La modalidad contempla la articulación entre el Ministerio de Educación y los gobiernos locales, que pueden intervenir en la contratación y ejecución de las obras financiadas con recursos provinciales.

En este marco, desde la Comuna señalaron que el nuevo espacio permitirá ampliar las posibilidades de funcionamiento de la EESO N.º 368 y sostuvieron que la inversión en infraestructura escolar busca acompañar las necesidades educativas de la localidad.

La inauguración concreta así una obra que ya se encontraba incluida dentro de la planificación provincial para General López. La información oficial difundida hasta el momento no especifica el monto particular invertido en el aula de San Eduardo ni el plazo que demandó su construcción.