Las intervenciones son realizadas a través de las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos e incluyen trabajos de entubamiento en distintos sectores rurales, además de limpieza y mantenimiento de canales y desagües dentro del ejido urbano.

Según informó oficialmente el municipio este martes 1 de septiembre, el objetivo es facilitar el escurrimiento del agua y disminuir posibles inconvenientes en sectores que podrían verse afectados ante episodios de lluvias abundantes.

Las tareas se incorporan a una serie de intervenciones que Villa Cañás viene desarrollando sobre su infraestructura hídrica. El 21 de agosto, por ejemplo, se había informado una obra de desagüe en el sector conocido como Campo Baliani, donde fueron colocados módulos premoldeados para mejorar la circulación del agua en la zona rural.

Además, durante 2025 se ejecutaron trabajos de entubamiento y ampliación del sistema pluvial en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el corredor de calle 71. Algunas de esas intervenciones incluyeron la colocación de tubos, módulos premoldeados y modificaciones en cámaras de drenaje.

“Trabajamos de manera preventiva para mejorar el escurrimiento del agua y reducir posibles inconvenientes ante lluvias intensas. Es importante anticiparnos y continuar realizando estas tareas tanto en la zona urbana como rural”, expresó el intendente Norberto Gizzi.

La referencia municipal al fenómeno de El Niño coincide con los últimos informes internacionales. El Climate Prediction Center de NOAA señaló el 13 de agosto que El Niño se encuentra fortaleciéndose y estimó una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante los próximos meses.

Sin embargo, la intensidad del fenómeno no permite anticipar de manera automática cuánto lloverá específicamente en Villa Cañás. Los organismos meteorológicos trabajan con probabilidades y aclaran que los impactos regionales asociados a El Niño no están garantizados aun cuando el episodio alcance una intensidad elevada.

En este marco, las tareas anunciadas forman parte de una estrategia preventiva que también se observa a escala regional. Durante junio, el Gobierno de Santa Fe inició trabajos sobre canales troncales del sur provincial, incluyendo sectores del departamento General López, con el propósito de recuperar capacidad de drenaje y disminuir riesgos de anegamientos.

Por el momento, el comunicado municipal no especificó la cantidad de metros de canales intervenidos, el número de tubos colocados, la inversión destinada a estas tareas ni un cronograma de finalización.