Wheelwright puso en funcionamiento una serie de mejoras en su sistema de provisión de agua potable, ejecutadas con un aporte del Gobierno de Santa Fe superior a los $180 millones. La inauguración fue encabezada este lunes 31 de agosto por el gobernador Maximiliano Pullaro durante una recorrida por el departamento General López.

La intervención tiene como eje la construcción de una nueva cisterna en el predio del ferrocarril, destinada principalmente a abastecer a los barrios Pueblo Nuevo y 30 de Octubre. El objetivo es que esos sectores reduzcan su dependencia del tanque central de distribución y cuenten con mayor regularidad y presión en el suministro.

Hasta la ejecución del proyecto, la demanda de esos barrios estaba integrada al sistema central de Wheelwright. Según la información difundida sobre la obra, el nuevo esquema permitirá quitar parte de ese consumo del tanque principal y, de esa manera, reducir la presión sobre la red que abastece al centro y a otros sectores de la localidad.

La mejora esperada en el servicio forma parte de los objetivos técnicos informados oficialmente. No obstante, las publicaciones consultadas no incluyen todavía mediciones posteriores a la inauguración que permitan establecer en qué proporción aumentó la presión o mejoró la continuidad del suministro.

Durante el acto, Pullaro vinculó la intervención con la política de obra pública de su administración. El gobernador sostuvo que durante los primeros 30 meses de su gestión la Provincia invirtió en infraestructura un volumen equivalente al acumulado durante los ocho años anteriores. Esa comparación corresponde a datos expuestos por el Ejecutivo santafesino y no fue acompañada en las fuentes consultadas por documentación comparativa independiente.

Además, Pullaro afirmó que alrededor de 40.000 personas en Santa Fe se encuentran vinculadas directa o indirectamente con la obra pública y planteó que la inversión estatal en infraestructura constituye una herramienta para sostener actividad y empleo.

La agenda provincial en General López incluyó también la entrega de escrituras correspondientes a viviendas sociales. En total fueron otorgados 43 títulos de propiedad: 26 a familias de Hughes y otros 17 en Wheelwright. Según el Gobierno provincial, más de 3.000 familias recibieron sus escrituras desde el comienzo de la actual gestión.

En este marco, la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura modifica la distribución del sistema de agua potable de Wheelwright. El próximo punto a observar será su funcionamiento cotidiano y si la nueva cisterna permite alcanzar las mejoras de presión y regularidad previstas en los barrios directamente alcanzados y en el resto de la localidad.