Venado Tuerto presentó los avances de su Plan Estratégico Participativo (PEP), una iniciativa de planificación a largo plazo que reúne proyectos vinculados a infraestructura, educación, ambiente, producción y desarrollo urbano.

Durante el encuentro realizado en el Centro Cultural Municipal se informó que 39 de los 56 proyectos contemplados en el plan ya fueron iniciados o se encuentran en etapa de diseño e implementación. La cifra representa cerca del 70% del total previsto.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Leonel Chiarella y contó con la participación de vecinos, instituciones y representantes de distintos sectores de la comunidad. El estado de cada iniciativa fue expuesto por Inés Paitoví y Mauro Nervi, integrantes del equipo coordinador del PEP.

El programa comenzó a tomar forma a partir de un proceso de participación ciudadana que incluyó entrevistas, relevamientos, talleres y trabajos de campo. Según los datos difundidos durante la jornada, más de 2.000 vecinos realizaron aportes para definir las prioridades de la ciudad.

El objetivo es establecer una hoja de ruta con horizonte en 2034, año en el que Venado Tuerto celebrará sus 150 años.

Entre los proyectos que presentan distintos niveles de avance aparecen la avenida Circunvalación, el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, el Área Recreativa Norte y obras de infraestructura deportiva e hídrica.

También se incluyeron la recuperación del Centro Cultural Municipal, la intervención de calle Belgrano, la incorporación de la carrera de Ingeniería Agronómica, propuestas de formación en oficios y el proceso de cierre y saneamiento del basural.

Durante la presentación también participaron vecinos y estudiantes relacionados con distintas iniciativas. Luis Luna, trabajador de la Planta de Reciclaje; Wenceslao Minici y Martina Szewezyk, estudiantes de Agronomía; y Germán Frean, participante del proyecto CEF, relataron sus experiencias.

Chiarella destacó que el objetivo del Plan Estratégico es sostener una planificación que pueda continuar más allá de las distintas administraciones municipales.

“Los venadenses estamos demostrando que somos valientes, que estamos aprovechando esta hermosa oportunidad de construir el futuro de la ciudad que amamos”, señaló el intendente.

Con los avances presentados, el PEP mantiene como meta coordinar proyectos públicos y comunitarios que permitan ordenar las prioridades de Venado Tuerto durante los próximos años.