Lavar el auto en casa parece una tarea sencilla, pero determinados hábitos pueden terminar provocando marcas, manchas o un desgaste prematuro de la pintura. El producto elegido, la temperatura de la carrocería y hasta la esponja utilizada tienen incidencia sobre la capa transparente que protege el acabado exterior.

Uno de los errores más frecuentes es utilizar detergente para lavar platos. Un estudio publicado en 2017 por investigadores de la Universidad Umm Al-Qura analizó el comportamiento de recubrimientos automotrices expuestos a detergentes domésticos y productos específicos para vehículos. El trabajo registró un deterioro mayor de la superficie tratada con detergente de uso hogareño.

Kelley Blue Book introduce, sin embargo, un matiz: algunos detergentes no abrasivos pueden utilizarse excepcionalmente, pero no son recomendables para el lavado habitual porque pueden retirar la cera o los selladores que protegen la superficie. La recomendación general es utilizar shampoo automotor de pH equilibrado.

Otro punto importante es la temperatura. Lavar un vehículo estacionado bajo el sol, con la chapa caliente, provoca que el agua y el producto de limpieza se evaporen con mayor rapidez. Esto puede favorecer la aparición de manchas y residuos sobre la superficie. La AAA aconseja buscar sombra o trabajar en horarios de menor temperatura.

Además, no todos los elementos sirven para frotar o secar la carrocería. Esponjas de cocina, paños que retienen partículas o trapos utilizados previamente en sectores muy sucios pueden provocar microarañazos. Las guías de cuidado automotor recomiendan manoplas y paños de microfibra limpios y reservar otros elementos exclusivamente para ruedas y neumáticos.

También gana terreno el denominado método de los dos baldes. Uno contiene agua con shampoo y el segundo solamente agua limpia. Después de pasar la manopla por una sección del vehículo, se enjuaga en el segundo recipiente antes de volver a cargar jabón. De esta manera se reduce la posibilidad de devolver arena o suciedad a la carrocería.

Los lavaderos automáticos con cepillos también generan reparos entre especialistas, principalmente porque partículas adheridas a esos elementos pueden producir marcas superficiales. Para minimizar riesgos, algunas recomendaciones priorizan lavados manuales cuidadosos o sistemas automáticos sin contacto.

En definitiva, conservar el acabado no depende solamente de lavar el vehículo con frecuencia. El tipo de producto, las herramientas, la temperatura y el procedimiento utilizado pueden marcar la diferencia entre una limpieza correcta y un desgaste acumulativo de la pintura.