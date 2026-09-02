El Gobierno de Santa Fe informó que más de 8.600 nuevas incorporaciones laborales quedaron alcanzadas durante 2026 por los beneficios tributarios destinados a empresas que amplían sus planteles. Los datos fueron presentados durante el Santa Fe Business Forum, desarrollado en Rosario.

La exposición estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, quienes detallaron las medidas implementadas por la Provincia para promover el empleo registrado.

Uno de los principales instrumentos forma parte de la Ley Tributaria 2026. El régimen permite que las empresas que incorporen personal puedan deducir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el valor de las remuneraciones brutas correspondientes a esos nuevos trabajadores, hasta un límite establecido a partir del RIPTE.

Según los números presentados por el Gobierno santafesino, durante los primeros siete meses de 2026 unas 6.560 empresas utilizaron al menos uno de los incentivos fiscales disponibles y alcanzaron un ahorro acumulado de $46.272 millones en Ingresos Brutos.

En materia laboral, la administración provincial vinculó el régimen con más de 8.600 nuevas incorporaciones registradas. El dato corresponde a contrataciones alcanzadas por el beneficio fiscal y no necesariamente representa, por sí solo, el crecimiento neto de todo el empleo privado de Santa Fe.

El análisis sectorial difundido por la Provincia ubicó al comercio en primer lugar, con 2.115 incorporaciones. Le siguieron la construcción, con 1.905, y la industria manufacturera, con 1.381. También se registraron movimientos en actividades administrativas, gastronomía, producción agropecuaria y transporte.

Báscolo sostuvo que la herramienta pretende favorecer nuevas contrataciones en un contexto nacional complejo para el mercado laboral. “Desde la Provincia de Santa Fe trabajamos con políticas activas para generar nuevos puestos de trabajo”, señaló durante la presentación.

Además del componente tributario, el Gobierno presentó los programas destinados a capacitación e inserción laboral.

Impulsa concentra cursos gratuitos vinculados con oficios y competencias demandadas por las distintas actividades productivas. Por otro lado, las Prácticas Laborales Formativas permiten realizar experiencias de formación dentro de empresas y ámbitos de trabajo reales.

A estas herramientas se suma Empleo Joven, dirigido a facilitar la contratación de personas de hasta 30 años mediante incentivos económicos para los empleadores.

Franco explicó que la estrategia busca acompañar las distintas etapas que atraviesa una persona desde la capacitación hasta su incorporación a un empleo registrado, articulando las necesidades de trabajadores y empresas.

Los resultados presentados forman parte del balance provincial de la Ley Tributaria 2026. Hacia adelante, uno de los puntos a seguir será la evolución de estas nuevas contrataciones y su incidencia sobre el stock general de empleo privado registrado en Santa Fe, además de la posible continuidad de los incentivos durante 2027.