El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a colocar al desarrollo productivo entre los principales ejes de su gestión durante el acto por el Día de la Industria Argentina realizado en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF). Frente a empresarios, funcionarios y dirigentes políticos, planteó la necesidad de sostener la actividad industrial mediante infraestructura, financiamiento y articulación entre el sector público y el privado.

“La industria es el principal aliado, porque genera valor agregado y empleo”, sostuvo el mandatario provincial, quien vinculó el crecimiento económico con la capacidad de generar puestos de trabajo y ampliar la producción.

Durante su intervención, Pullaro también fijó posición frente al debate económico nacional. Cuestionó al populismo por lo que definió como una utilización ineficiente de los recursos públicos, pero al mismo tiempo tomó distancia de las propuestas que buscan dejar exclusivamente en manos del mercado la regulación de la economía.

“No creo en ninguno de los dos”, sostuvo, antes de reclamar mejores rutas, infraestructura energética y condiciones que permitan producir y exportar.

En este marco, el gobernador enumeró obras provinciales en rutas, gasoductos, puertos y aeropuertos. Además, destacó el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas para participar en ferias internacionales y acceder a herramientas crediticias.

El presidente de la UISF, Cristian Fiereder, reconoció el financiamiento provincial para Los Polígonos y valoró ámbitos de trabajo como la Mesa Tributaria. También destacó el Santa Fe Business Forum y los vínculos desarrollados con provincias productoras de gas, petróleo y minerales.

Sin embargo, el panorama industrial presenta también dificultades que tuvieron menor presencia en el comunicado oficial. En declaraciones difundidas durante la misma jornada, Fiereder advirtió sobre la debilidad del mercado interno, el avance de las importaciones y niveles de actividad que estimó alrededor de diez puntos por debajo de 2023.

Además, referentes de la UISF señalaron que la caída del poder adquisitivo, los costos y la apertura comercial están afectando especialmente a distintos sectores productivos.

En materia energética, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos avanzaron paralelamente con una herramienta financiera destinada a facilitar el pago en cuotas de determinados costos eléctricos de las industrias de la Región Centro.

Pullaro cerró su exposición con una definición política sobre el modelo económico que propone para la provincia: “Para generar igualdad, no hay que distribuir plata; hay que generar desarrollo productivo”.

El debate hacia adelante estará centrado en si las políticas provinciales de infraestructura, crédito y alivio tributario alcanzan para compensar un contexto nacional en el que parte del sector industrial advierte por menor demanda, costos elevados y mayor competencia importada.