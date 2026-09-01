El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en la Estación Fluvial de Rosario la apertura del Foro de Inversiones del Santa Fe Business Forum 2026, una instancia destinada a conectar empresas y emprendimientos con fondos de inversión y potenciales socios nacionales e internacionales.

Según informó el Gobierno provincial, participan más de 40 fondos de inversión, alrededor de 250 startups e inversores provenientes de nueve países. La iniciativa forma parte de la tercera edición del Santa Fe Business Forum, que comenzó el 31 de agosto y continuará hasta el 4 de septiembre con actividades en Rosario, Santa Fe y distintos circuitos productivos de la provincia.

Durante su intervención, Pullaro planteó que uno de los objetivos centrales es vincular el desarrollo empresarial santafesino con capital disponible en mercados internacionales.

“Queremos mostrarle al mundo nuestros talentos y que los capitales del mundo se asocien para que nuestras empresas crezcan”, sostuvo el mandatario. Además, destacó la participación histórica de universidades públicas, polos tecnológicos y centros de innovación en el entramado productivo provincial.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que la propuesta apunta especialmente a que startups y pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento para ampliar sus proyectos.

Según indicó, la vinculación entre conocimiento, producción y territorio puede contribuir a procesos de reconversión productiva y generación de empleo en diferentes localidades santafesinas.

Por otro lado, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, explicó que uno de los objetivos de esta edición es ampliar los instrumentos de inversión disponibles y vincular desarrollos tecnológicos con sectores tradicionales de la economía.

El Foro incluye emprendimientos relacionados con Agrifoodtech, biotecnología, Deep Tech, Fintech e Inteligencia Artificial, entre otras áreas. La agenda contempla reuniones B2B mediante el espacio “Conecta Inversor”, paneles sobre capital de riesgo, ciencia y tecnología, presentaciones de proyectos y actividades de networking.

Otros datos generales de la tercera edición muestran la dimensión del encuentro. La Capital informó que el Business Forum reúne a más de 1.000 empresas argentinas, alrededor de 250 compradores internacionales y 40 fondos de inversión. Durante la primera jornada se programaron más de 900 reuniones comerciales.

Sin embargo, hasta el momento no fueron difundidos montos de inversiones comprometidas específicamente durante el Foro de Inversiones ni acuerdos de financiamiento cerrados en esta edición. Por esa razón, el impacto económico concreto del encuentro podrá evaluarse una vez que finalicen las rondas y se conozcan sus resultados.

El Santa Fe Business Forum continuará hasta el viernes 4 de septiembre, cuando se espera que el Gobierno provincial realice un balance de las reuniones, operaciones y contactos generados.