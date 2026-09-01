El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en Venado Tuerto el acto central por el 162° aniversario de la Policía de la Provincia de Santa Fe y volvió a reivindicar la política de seguridad de su administración. Durante la ceremonia aseguró que la provincia dejó atrás los niveles de violencia de años anteriores y afirmó que pasó de ser “la provincia más violenta” a convertirse en “la más segura”.

El encuentro se realizó en la Plaza San Martín y contó con la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el intendente Leonel Chiarella; el jefe de Policía provincial, Luis Maldonado; ministros, legisladores y autoridades locales. La conmemoración recordó la entrada en vigencia, el 31 de agosto de 1864, del Reglamento de Policía Urbana y Rural.

Pullaro centró su discurso en los indicadores de violencia y sostuvo que el trabajo conjunto de la Policía, la Justicia y los poderes del Estado permitió avanzar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Los últimos informes oficiales respaldan una reducción importante de los homicidios. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 casos en toda la provincia, un 67% menos que los 217 contabilizados entre enero y junio de 2023. En el departamento Rosario fueron 45 homicidios, contra 150 tres años antes, lo que equivale a una caída del 70%.

En este marco, la afirmación del gobernador sobre una reducción superior al 75% en Rosario necesita precisar el período utilizado para la comparación, ya que el informe oficial del primer semestre ubica la variación en el 70%. Del mismo modo, la caracterización de Santa Fe como “la provincia más segura” corresponde a una definición política y no a un ranking nacional presentado durante el acto.

Por otro lado, Cococcioni destacó la renovación de patrulleros, camionetas y motocicletas, la incorporación de equipamiento y los concursos de ascenso dentro de la fuerza. También mencionó la ampliación del sistema penitenciario y señaló que la Provincia proyecta sumar 7.200 plazas, entre ellas más de 800 en Recreo.

El ministro sostuvo además que la reducción de homicidios y balaceras permitió mejorar las condiciones sociales y económicas, aunque estas relaciones fueron planteadas por el funcionario y no acompañadas durante el acto por estudios independientes.

Luis Maldonado, en tanto, llamó a profundizar la capacitación y profesionalización policial, mientras que Chiarella destacó la coordinación de las fuerzas provinciales con fiscales y autoridades locales.

La evolución de los indicadores continuará siendo uno de los principales parámetros para evaluar la política de seguridad provincial. El Observatorio de Seguridad Pública, integrado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad, publica mensualmente los registros de homicidios y otros datos vinculados con la violencia altamente lesiva.