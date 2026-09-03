El Gobierno de Santa Fe pone en funcionamiento este jueves 3 de septiembre la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, una obra que incorpora 891 plazas al sistema carcelario provincial y que tendrá entre sus principales objetivos reducir la cantidad de personas detenidas que permanecen alojadas en dependencias policiales.

El complejo está ubicado en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Juan Bautista Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, en el departamento La Capital. Cuenta con tres subunidades penitenciarias, 475 celdas y una capacidad total prevista para 640 hombres y 251 mujeres.

Según informó el Gobierno provincial, la inversión entre la construcción y el equipamiento tecnológico alcanza los 80 millones de dólares. La nueva cárcel forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro, que prevé sumar más de 7.000 plazas durante el actual período de gobierno.

En este marco, uno de los primeros cambios será el traslado progresivo de personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en comisarías y otras dependencias. Además, está previsto que las 79 mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria N° 4 de la ciudad de Santa Fe sean derivadas al nuevo complejo.

La Provincia sostiene que esta reorganización permitirá reducir la utilización de dependencias policiales como lugares permanentes de detención y destinar una mayor cantidad de efectivos a tareas operativas. Se trata, sin embargo, de un resultado proyectado por el Ejecutivo cuya magnitud dependerá del proceso efectivo de traslados y de la reorganización posterior de los recursos policiales.

La cárcel incorpora sistemas tecnológicos destinados al monitoreo y al control de accesos. Medios santafesinos que recorrieron las instalaciones informaron que el establecimiento dispone de aproximadamente 400 cámaras, escáneres, mecanismos de reconocimiento facial y sectores diferenciados para educación, salud, talleres y actividades dentro del complejo.

Por otro lado, existe una diferencia entre algunas publicaciones previas respecto de las plazas destinadas a mujeres. Mientras coberturas anteriores mencionaron 289 lugares, la información oficial más reciente establece una capacidad de 251 mujeres y 640 hombres, cifra que también fue consignada por otras coberturas periodísticas.

La puesta en funcionamiento de la Unidad 9 se suma a otras obras carcelarias que la Provincia ejecuta dentro de su estrategia de seguridad pública. El Gobierno proyecta que, una vez completados los establecimientos actualmente construidos o planificados, la capacidad total de alojamiento penitenciario de Santa Fe pueda superar las 14.000 plazas.

A partir de la apertura comenzará una etapa de traslados progresivos desde comisarías y unidades penitenciarias, proceso que determinará el impacto concreto de la nueva infraestructura sobre el sistema carcelario provincial.