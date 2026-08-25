Venado Tuerto se incorporará este domingo 30 de agosto al recorrido provincial de la Antorcha Suramericana, uno de los símbolos centrales de la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La llegada de la llama está prevista alrededor de las 16 y tendrá como punto principal la plaza San Martín, donde durante la tarde funcionará un Fan Fest abierto a la comunidad.

La programación comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 18. Durante esas cuatro horas habrá distintas propuestas recreativas y tecnológicas, entre ellas experiencias inmersivas, simuladores, realidad virtual, E-games, mini-golf, fútbol-tenis y una estación vinculada con actividades artísticas. El escenario central estará instalado en la esquina de Marconi y Belgrano.

Además, la llegada de la Antorcha estará acompañada por una caravana organizada entre el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Venado Tuerto. El recorrido atravesará distintos sectores de la ciudad antes de llegar al centro, aunque hasta el momento las publicaciones consultadas no precisaron el itinerario calle por calle.

En el tramo final se realizará un relevo pedestre y un simbólico “pasamanos” de la llama con participación de deportistas. Los nombres de quienes formarán parte de las diferentes postas todavía no fueron detallados en la información difundida públicamente.

El recorrido forma parte de una estrategia provincial destinada a extender la presencia de los Juegos más allá de las tres ciudades que albergarán las competencias. La Antorcha llegó a Rosario desde Bolivia el 13 de agosto y durante agosto y septiembre recorrerá localidades de los 19 departamentos santafesinos. Venado Tuerto aparece dentro del tramo que incluye también a Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong y Cañada de Gómez.

Los XIII Juegos Suramericanos se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La organización prevé la presencia de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

La llegada del fuego suramericano no será completamente inédita para Venado Tuerto. En abril de 2022 la ciudad también recibió la antorcha de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, que en aquella oportunidad recorrió establecimientos educativos y fue portada por los atletas Guillermina Cossio y Francisco Cozzi.

De cara al domingo, resta conocer el recorrido definitivo de la caravana, posibles modificaciones de tránsito y los nombres de los deportistas que participarán del relevo.